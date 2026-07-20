Conoce los mejores balnearios de Querétaro para refrescarte en el verano

En esta época de altas temperaturas muchas familias buscan alternativas para poder refrescarse y entre ellas surgen los balnearios. Querétaro tiene 2 lugares ideales para que puedas disfrutar en verano sin gastar de más.

"¡No hay nada que la haga más feliz!”, Aislinn Derbez comparte cómo la pasó su hija al verla trabajando con Mauricio Ochmann

Las recomendaciones que aquí te haremos están basadas en precio, servicios y entretenimiento. Estamos hablando del Parque Bicentenario Querétaro y de Termas del Rey Parque Acuático. En los dos vas a encontrar entretenimiento para toda la familia y la entrada es gratuita si los peques miden menos de un metro.

¿Qué tienen para ofrecer estos balnearios de Querétaro?

Vamos a comenzar por el Parque Bicentenario Querétaro que se ubica en Santa Rosa Jáuegui. El mismo tiene como principales atractivos dos toboganes, puedes disfrutar de su río lento para hacer recorridos relajados y chapoteadores para los pequeños.

También tiene una alberca compartida, pero hay otra destinada a adultos mayores. El valor de la entrada para los adultos es de 80 pesos mientras que los niños menores a un metro de estatura y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

Por otro lado, tenemos las Termas del Rey Parque Acuático que se ubica en la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes. Es el sitio ideal para los que buscan la diversión acuática. Aquí vas a poder encontrar una alberca con olas, la fosa de los clavados, el Reino Infantil, una Zona VIP y un laberinto.

¡Acampa y refréscate en el bello semidesierto queretano!💦



El parque acuático Termas del Rey tiene para ti toboganes, alberca de olas, chapoteaderos, fosa de clavados ¡y una maravillosa zona de campamento!



¡Goza esta temporada en el #pueblomágico de #Tequisquiapan!#Queretaro… pic.twitter.com/3zkT5uuFKX — Querétaro Turismo (@QroTravel) June 21, 2024

Este parque también ofrece una atracción llamada Castillo del Rey y el Chapoteadero del Árbol que ha sido diseñado para los más pequeños. El valor de la entrada es de 169 pesos para adultos y 106 pesos para los niños de 1.20 metros, ten en cuenta que si tu hijo/a mide menos de 90 centímetros ingresa gratis. Si compras las entradas por internet pues tienes un descuento del 15% por lo que es una buena opción a la hora de ahorrar un poco más de dinero.