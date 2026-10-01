Mientras en México se come pastel en los cumpleaños, en Corea del Sur existe la tradición de comer sopa de algas

Por increíble que suene, los cumpleaños y días especiales no son iguales en todo el mundo, pues hay países que tienen su propias costumbres arraigadas. Y una de las tradiciones que sorprenden a muchos, es que en Corea del Sur no es tan común comer pastel y prefieren preparar sopa de algas para celebrar, por lo que para ellos no es indispensable soplar velas ni cantarle al festejado, contrario a lo que sí se hace en México.

El origen de esta práctica es bastante especial y está directamente relacionada con los nacimientos. De acuerdo con un artículo de Korea NET, existe la creencia de que este guiso está dedicado a tres de las diosas del parto que conforman la mitología coreana y es uno de los platillos que se les suele preparar a las mujeres embarazadas.

¿Por qué se come sopa de algas en los cumpleaños? El significado especial de esta receta en Corea del Sur

La tradición de la sopa de algas en los cumpleaños de Corea del Sur se conoce como "miyeok-guk" y sería principalmente para bendecir a los recién nacidos. Además, comer este platillo en cada día especial, es un gesto que reconoce a las madres por haber dado a luz a sus hijos, por lo que la celebración en los cumpleaños es para ambos.

Otro de los simbolismos que tiene este ritual, es que cuando los festejados la consumen, es como si estuvieran honrando el "sacrificio" que hizo su mamá para darles la vida. Por los ingredientes que contiene, es un platillo típico que es rico en calcio y hierro, así que con cada bocado es estar deseando que el año que va empezando se tenga salud, según explica la guía Seoul South Korea.

¿Cómo es la famosa sopa de algas en Corea del Sur?

En su versión original, la receta de la "sopa de cumpleaños" coreana se prepara con algas marinas secas, agua o caldo, aceite de ajonolí, ajo y salsa de soja. También puede servirse con carne de res, mariscos o pescado, tal como explica el sitio especializado My Korean Kitchen. El punto perfecto del platillo es que sea una sopa de algas ligera, sabor suave y con una textura muy particular que adquiere cuando las algas se hidratan en la preparación.

¿Los coreanos nunca celebran los cumpleaños?

Aunque la sopa de algas es típica para festejar un cumpleaños en Corea del Sur, esto no significa que no celebren jamás ni que no les guste comer pastel. En realidad, al igual que en México, hay diferentes formas de pasar las fechas especiales y no significa que no tengan regalos ni otros platillos en sus reuniones.