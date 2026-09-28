Mientras en México el agua de jamaica se toma fría y endulzada, en Egipto la misma flor se utiliza para preparar karkadé

Las aguas frescas son bebidas sumamente populares en México y sin lugar a dudas, una de las favoritas es la de jamaica que se prepara de forma natural. Y algo que muchas personas ignoran, es que este ingrediente también es consentido de la gastronomía egipcia, pues es fundamental para hacer un rico karkadé, una infusión que tiene su propia personalidad y demuestra la versatilidad de esta flor.

Esta receta se elabora con la flor del hibisco seca, que es otro de los nombres con los que se conoce a la flor de jamaica. De acuerdo con información de Sem Elegante Voyage, se distingue principalmente por tener un color rojo intenso y un sabor fuerte, que se toma principalmente caliente, como si fuera un té, posicionándose como un representativo de Egipto.

En Egipto se acostumbra a tomar una infusión con flor del hibisco o flor de jamaica|Canva

¿La flor de jamaica es originaria de México?

Debido a que es muy común encontrar aguas, gelatinas y hasta salsas hechas con este ingrediente, existe la idea de que la jamaica es originaria de México. Sin embargo, en realidad la flor del hibisco es nativa de las regiones tropicales de África, como Egipto y Senegal, según explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Lo que sí ha ido transformándose gracias al consumo que hay en el país, es que comenzó a cultivarse en distintos estados de la República Mexicana. Actualmente, Guerrero es la zona con mayor producción, pues esta especie requiere de climas tropicales para poder crecer saludable y, posteriormente, pasar por todos los procesos necesarios para comercializarse seca.

La flor de jamaica tiene numerosos beneficios para el cuerpo|Canva

¿Cuáles son los beneficios de la flor de Jamaica?

Ya sea que se consuma como agua de jamaica o como el típico karkadé de Egipto, la flor del hibisco tiene numerosas cualidades que la vuelven óptima para su consumo regular. Un artículo de Healthline, menciona que algunos de los beneficios es que contiene una gran cantidad de antioxidantes que pueden mejorar los niveles de colesterol, favorecer la salud del hígado y hasta influir en procesos para pérdida de peso (siempre y cuando se lleve un estilo de vida balanceado).