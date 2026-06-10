7 errores de maquillaje que arruinan tus fotos de verano y cómo evitarlos
Durante este verano de 2026, el clima cambia y el maquillaje debe adaptarse para no sufrir por las altas temperaturas ni arruinar las fotos en la playa
Los errores de maquillaje en fotos de verano son más comunes de lo que creemos, esto tiene que ver principalmente con el sudor, la luz solar directa, el efecto "fantasma" y la aplicación de texturas pesadas.
El secreto para poder tomar fotos espectaculares durante los próximos meses está en los productos con fórmulas más ligeras, el uso de fijadores y evitar que los ingredientes reflejen luz artificial de forma desproporcionada.
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Los 7 errores de maquillaje que debes evitar en verano
Aunque tu maquillaje luzca increíble frente al espejo de tu baño, la cámara puede ser muy traicionera, especialmente bajo el sol del verano. Es mejor que tomes en cuenta los siguientes consejos de expertos para lucir espectacular:
- Efecto "fantasma"
El error es usar bases o polvos con protector solar mineral por la noche, ya que los flashes de las cámaras botan la luz al chocar con estos ingredientes y dejan la cara totalmente blanca.
Si es de noche, utiliza productos libres de FPS, si es de día, utiliza protectores solares con químicos fluidos que se absorban por completo antes de maquillarte.
- Polvos traslúcidos
El error es aplicar demasiado producto para matificar el sudos, en la cámara puedes proyectar manchas blancas y opacas, prefiere polvos que tengan ligeros pigmentos de tu tono de piel.
- Acabado glowy
No utilices bases ultraluminosas ya que con el sudor harán lucir tu rostro más grasoso y descuidado, en lugar de radiante.
- Tono de base
No uses el mismo tono que usas en invierno, porque la piel adopta un tono más cálido en verano y en cámara se verá un corte entre tu cara y tu cuello.
- No corregir las ojeras
Aplicar un corrector dos o tres tonos más claro directamente en la ojera hará que se vea ceniza y demacrada en la foto.
- Prebase de ojos
Debes usarla y no aplicar sombras y delineador directo al párpado ya que se disolverán con el calor del verano.
- Usar spray fijador
No usarlo es un error porque se capturará una textura pesada, polvosa y acartonada en las fotos, ya que el maquillaje se asienta sobre el vello facial y los poros.