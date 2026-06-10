Conoce TODOS los CASTIGOS revelados en la gala del martes 9 de junio de MasterChef 24/7

El rumbo de MasterChef 24/7 de cara a la gala de eliminación del próximo domingo 14 de junio ha dado un giro inesperado, pues esta noche dejó 9 castigos para el mismo número de cocineros tras haber perdido sus respectivos duelos y aquí te invitamos a conocer cuáles fueron las sanciones anunciadas por Claudia Lizaldi tras las preparaciones de 35 minutos.

Antrax vs Luis (Ganador: Antrax)

Tras una degustación de unos burritos, los Chefs definieron que Antrax fuera el ganador del duelo, por lo que Luis se convertirá en el asistente personal de su compañero.

Ixdit vs Michelle (Ganadora: Michelle)

Luego de probar las propuestas basadas en rack de cordero, los paladares más exigentes de México eligieron a Michelle como la triunfadora del duelo, por lo que la actual portadora del Pin del Chef tendrá que comportarse como hombre al interior del Mundo MasterChef.

María vs Diego (Ganador: Diego)

Ambos cocineros tuvieron que preparar sus propuestas con una canasta mediterránea; sin embargo, la cocción del pescado fue determinante para elegir a Diego como ganador, por lo que María tendrá que dar 200 vueltas sobre su propio eje cuando se le indique.

Pablo vs Ricardo (Ganador: Ricardo)

Después de una degustación muy reñida con propuestas con ingredientes mexicanos, los Chefs definieron a Ricardo como ganador, así que Pablo tendrá que estar esposado con la participante que perdiera el siguiente duelo. Posteriormente, se reveló que la cocinera en cuestión será Daniela.

Daniela vs Camila (Ganadora: Camila)

Con un pollo que estaba bastante crudo y que no fue degustado por los Chefs, Daniela perdió su duelo, por lo que tendrá que estar esposada con Pablo.

Emmanuel vs Lancer (Ganador: Lancer)

Tras probar las propuestas con ingredientes japoneses de ambos cocineros, los Chefs decidieron darle el triunfo a Lancer. De esta manera, Emmanuel tendrá que usar un pañal y ser el "bebé del Mundo MasterChef".

Claudia vs Flor (Ganadora: Claudia)

Con ingredientes del sureste asiático, Flor y Claudia se enfrentaron en una intensa batalla, la cual terminó con Claudia como ganadora, así que Flor deberá tener los ojos vendados durante un tiempo a determinar.

Jazmín vs Julio (Ganador: Julio)

Con un duelo basado en un concepto de Sudamérica, Julio terminó por convencer a los Chefs debido a que las mollejas hechas por Jazmín estaban "incomibles", por lo que la cocinera portará un collar de jícamas en el Mundo MasterChef.

Carmen vs Ramahá (Ganadora: Carmen)

En la batalla que fungió como el evento estelar, Carmen y Ramahá hicieron todo lo posible por usar los ingredientes franceses que tenían de la mejor manera; sin embargo, la cocinera terminó por ser la ganadora, por lo que su compañero se someterá a un cambio de imagen.

No obstante, la conductora les reveló a los 18 participantes que el castigo "real" para los 9 cocineros afectados sería ver cómo sus compañeros salen del Mundo MasterChef para comer en el restaurante del Chef Édgar Núñez.

Por otro lado, basado en su desempeño de esta noche, los Chefs definieron a Lancer, Camila y Antrax como los capitanes que liderarán la batalla por equipos del día de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo), Camila (equipo amarillo) y Antrax (azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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