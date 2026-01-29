La playa de Jalisco más hermosa y tranquila para vacaciones

Jalisco es un destino que tiene múltiples lugares hermosos para ofrecerle a los turistas. Si lo que buscas es pasa unas hermosas vacaciones en una playa que sea hermosa y tranquila pues tenemos el sitio ideal.

¿Dejó de beber? Eduin Caz revela el secreto de su nueva figura

La playa que reúne estas condiciones es Punta Pérula, que está ubicado en el corredor turístico de Costalegre. Es tendencia por conservar una esencia auténtica y ofrecer un "mar de piscina" gracias a su oleaje extremadamente suave, ideal para la relajación total.

¿Cuáles son los sitios que ofrecen mayor tranquilidad?

Playas de Serenidad Total (Costalegre)

Esta zona se distingue por ser el "secreto mejor guardado del Pacífico", lejos de las grandes cadenas hoteleras.

Punta Pérula: Un pueblo costero relajado con aguas cristalinas y cálidas. Es el punto de partida para visitar Isla Cocinas, una joya virgen de arena blanca y aguas turquesas que parece sacada de la Polinesia.

Tenacatita: Famosa por sus aguas transparentes y su ambiente local muy tranquilo, perfecta para nadar y hacer snorkel de forma segura.

Careyitos: Una pequeña caleta en forma demedia lunacon tonos verdes y azules, oleaje muy suave y rodeada de riscos espectaculares. Recientemente se ha trabajado en mantener su acceso público y ordenado.

Para quienes buscan playas con Encanto Bohemio y Aislado

A estas playas solo se puede acceder por mar, lo que garantiza una atmósfera de paz y exclusividad.

Yelapa: Considerada por expertos como una de las playas más bellas de Jalisco. No tiene carreteras, solo senderos peatonales, lo que elimina el ruido de vehículos. Está rodeada de selva tropical, cascadas y ofrece una vibra bohemia única.

Las Caletas: Una bahía privada y aislada que anteriormente fue el hogar de John Huston. Solo es accesible mediante tours especializados y es ideal para quienes buscan relajarse en hamacas frente aun mar turquesa sin multitudes.

Playas para el Descanso Familiar y Accesible

Cuastecomates: Reconocida como la primera playa incluyente de México. Su oleaje es muy tranquilo y cuenta con infraestructura diseñada para que personas con movilidad reducida o adultos mayores disfruten del mar con total seguridad y paz.

Cuastecomates es una #playa incluyente en #Jalisco que ofrece accesos 🦼 servicios y actividades adaptadas para que personas con discapacidad disfruten del mar de forma segura, cómoda y sin barreras, en un entorno pensado para todos 🏖️@Costalegre_Ofi

No te preocupes por la… pic.twitter.com/bpqkl2PDdq — México Ruta Mágica (@mxrutamagica) January 27, 2026

Playa Palmares: Ubicada cerca de Puerto Vallarta, cuenta con certificación Blue Flag. Es conocida por su arena suave, aguas color esmeralda y por ser significativamente más tranquila que las playas céntricas.

