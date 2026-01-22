¿Cuál es la playa más bonita de México?, según los rankings de turismo

Aunque las vacaciones ya concluyeron, son muchas las familias que comienzan hacer sus planes para su próxima aventura con el fin de elegir el mejor destino, recordando que nuestro país tiene muchos paraísos. Por tal razón, te daremos a conocer el nombre de la playa más bonita de México , la cual se encuentra en Baja California.

De acuerdo con lo que se menciona en diferentes rankings de turismo, la playa Balandra es una joya que se ha convertido en orgullo mexicano, y es considerada un Área Natural Protegida , gracias a que se ha mantenido virgen, siendo un lugar único y rodeado de naturaleza.

¡Rico pescado a la tabla!: La mejor proteína guisada con leña

¿Por qué la playa Balandra es considerada la más bonita de México?

Este sitio que parece ser único en México, se encuentra en el Mar de Cortés, donde destaca por ser una de las más tranquilas, con una marea baja, al grado que se puede caminar en ella. Lo que hace espectacular a este lugar, es que tiene la arena blanca y el agua se presenta con un toque en azul turquesa y verde esmeralda, siendo un regalo visual de la naturaleza para sus visitantes.

También, en este lugar se encuentra el llamado ‘Hongo de Balandra’, la cual es una formación rocosa natural. Cabe mencionar que las personas que piensen acudir a esta playa deben de tener en cuenta que al ser una playa virgen el cupo es limitado para proteger el área y se pueda conservar en las mejores condiciones.

Otro de los aspectos que tiene este lugar, es que no hay vendedores ambulantes y tampoco restaurantes, para todos aquellos que quieran ir a vivir una aventura deben de considerar llevar su propia agua y por supuesto, recoger su basura. Al igual, deben apartar un día de sus vacaciones para visitarla, ya que no tiene hoteles.

Sin embargo, se pueden hacer varias actividades en ella, entre las que se encuentran: Snorkel, kayak, paseos en lancha y senderismo.

