La playa mexicana que tiene aguas termales y es perfecta para disfrutar estas vacaciones de invierno

Cuando el invierno llega y las temperaturas bajan en gran parte del país, existen destinos que parecen hechos a la medida para escapar del frío sin renunciar a la arena y el sol. En Baja California Sur, existe una playa poco conocida que se ha convertido en un refugio natural para quienes buscan relajarse en aguas cálidas.

Se trata de Playa Agua Caliente, un sitio que destaca por la presencia de pozas de aguas termales naturales a la orilla del mar. Por este motivo es ideal para viajar durante los meses invernales. Su ambiente tranquilo, lejos de las multitudes, la posiciona como una alternativa perfecta para quienes desean unas vacaciones diferentes, donde el descanso y el contacto con la naturaleza pasan a ser protagonistas.

Playa Agua Caliente: el paraíso de cálidas aguas termales en Baja California Sur para disfrutar las vacaciones de invierno

Playa Agua Caliente se localiza en el poblado costero de La Ventana (al sur de La Paz) en Baja California Sur. El sitio se encuentra a casi 60 kilómetros de la capital del estado, es decir, a 1 hora aproximadamente de distancia en carro por la carretera BCS 286.

La zona es conocida por su belleza natural y su cercanía al Mar de Cortés. A lo largo de todo el año, sus aguas se mantienen templadas gracias a la actividad geotérmica de la región. Esto permite disfrutar del mar incluso en temporada invernal.

Uno de los mayores atractivos del sitio son sus pozas de aguas termales, formadas de manera natural y con temperaturas que pueden variar, por lo que es recomendable utilizarlas con precaución. Al amanecer o al atardecer, el paisaje se transforma en un espectáculo visual, con cielos teñidos de tonos dorados y rosados que se reflejan sobre el mar.

¿Qué hacer en Playa Agua Caliente de Baja California Sur?

Nadar en las pozas termales es, sin duda, la actividad estrella de Playa Agua Caliente, pero no es la única opción para los visitantes. Las condiciones del mar permiten practicar snorkel y buceo, donde es posible observar la riqueza marina del Mar de Cortés.

También se pueden realizar paseos en kayak o paddleboard, ideales para recorrer la costa con tranquilidad y disfrutar del entorno natural. Pero fuera del agua, la playa invita a largas caminatas por la arena, así como a realizar senderismo ligero en los alrededores.

Además, la zona es un punto interesante para el avistamiento de aves, lo que suma un atractivo más para los amantes de la naturaleza. Eso sí, las recomendaciones de autoridades locales indican evitar estancias prolongadas en el agua si la temperatura es muy elevada, extremar cuidados con niños y adultos mayores, y utilizar salvavidas al nadar.