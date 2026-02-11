inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

3 playas escondidas de Quintana Roo que parecen vírgenes

Estas playas de Quintana Roo que parecen vírgenes. La Inteligencia Artificial destaca por qué deberías conocerlas.

3 playas escondidas de Quintana Roo que parecen vírgenes, según la IA.jpg
|Instagram /pabloenriquehernandez /Canva
Notas,
Viajes

Escrito por:  Iván Charello | Marktube

México es uno de los países más destacados en el ámbito del turismo. En su amplio territorio atesora los destinos más elegidos por los viajeros y sus playas aparecen entre los predilectos. No todos os estados poseen playas y aquellos que las tienen se enorgullecen de las particularidades de estas.

En el estado de Quintana Roo se encuentran algunas de las playas más visitadas del país y es por eso que se ha empleado la Inteligencia Artificial (IA) para buscar algunas particularidades. A través de la aplicación Gemini se ha consultado para descubrir playas que muchos consideran escondidas y que parecen vírgenes.

¿Qué distingue a las playas de Quintana Roo?

“Las playas de Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, son consideradas de las más hermosas del mundo por una combinación única de factores geológicos y climáticos”, señala Gemini.

La IA pone de relieve de sus playas la arena fría de coral, el azul turquesa del agua y que “frente a las costas de Quintana Roo se encuentra la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo”. Además, estos destinos poseen “un entorno de selva y cenotes, creando ecosistemas únicos de manglares”.

¿Qué playas de Quintana Roo parecen vírgenes?

Quintana Roo es famoso por sus grandes resorts, pero si buscas escapar del bullicio y sentirte como un náufrago (con estilo, claro), todavía existen rincones donde la naturaleza manda”, remarca Gemini.

Esta Inteligencia Artificial invita a conocer tres playas de Quintana Roo que parecen vírgenes y de esta manera las describe:

  • Isla Contoy: No es solo una playa, es un Parque Nacional protegido. Al ser un área de conservación, el acceso está limitado a solo 200 personas al día. No hay hoteles, ni tiendas, ni Wi-Fi. Solo palmeras, arena blanca finísima y una laguna llena de aves migratorias.
  • Punta Allen (Sian Ka'an): Ubicada al final de una larga lengua de tierra dentro de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. Es el antítesis de Tulum: aquí las calles son de arena y la electricidad se corta por las noches. Estás rodeado de manglares, delfines en libertad y arrecifes intactos. La sensación de aislamiento es total.
  • Playa Xcacel-Xcacelito: Es un santuario de la tortuga marina. A diferencia de las playas comerciales de la Riviera Maya, aquí no encontrarás clubes de playa ni música a todo volumen. Es una de las pocas playas que se mantiene libre de construcciones masivas. Además, a unos pasos de la arena, hay un cenote abierto (Xcacelito) rodeado de manglares donde puedes quitarte la sal después de nadar en el mar.

Galerías y Notas Azteca UNO