3 playas escondidas de Quintana Roo que parecen vírgenes
Estas playas de Quintana Roo que parecen vírgenes. La Inteligencia Artificial destaca por qué deberías conocerlas.
México es uno de los países más destacados en el ámbito del turismo. En su amplio territorio atesora los destinos más elegidos por los viajeros y sus playas aparecen entre los predilectos. No todos os estados poseen playas y aquellos que las tienen se enorgullecen de las particularidades de estas.
En el estado de Quintana Roo se encuentran algunas de las playas más visitadas del país y es por eso que se ha empleado la Inteligencia Artificial (IA) para buscar algunas particularidades. A través de la aplicación Gemini se ha consultado para descubrir playas que muchos consideran escondidas y que parecen vírgenes.
¿Qué distingue a las playas de Quintana Roo?
“Las playas de Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, son consideradas de las más hermosas del mundo por una combinación única de factores geológicos y climáticos”, señala Gemini.
La IA pone de relieve de sus playas la arena fría de coral, el azul turquesa del agua y que “frente a las costas de Quintana Roo se encuentra la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo”. Además, estos destinos poseen “un entorno de selva y cenotes, creando ecosistemas únicos de manglares”.
¿Qué playas de Quintana Roo parecen vírgenes?
“Quintana Roo es famoso por sus grandes resorts, pero si buscas escapar del bullicio y sentirte como un náufrago (con estilo, claro), todavía existen rincones donde la naturaleza manda”, remarca Gemini.
Esta Inteligencia Artificial invita a conocer tres playas de Quintana Roo que parecen vírgenes y de esta manera las describe:
- Isla Contoy: No es solo una playa, es un Parque Nacional protegido. Al ser un área de conservación, el acceso está limitado a solo 200 personas al día. No hay hoteles, ni tiendas, ni Wi-Fi. Solo palmeras, arena blanca finísima y una laguna llena de aves migratorias.
- Punta Allen (Sian Ka'an): Ubicada al final de una larga lengua de tierra dentro de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. Es el antítesis de Tulum: aquí las calles son de arena y la electricidad se corta por las noches. Estás rodeado de manglares, delfines en libertad y arrecifes intactos. La sensación de aislamiento es total.
- Playa Xcacel-Xcacelito: Es un santuario de la tortuga marina. A diferencia de las playas comerciales de la Riviera Maya, aquí no encontrarás clubes de playa ni música a todo volumen. Es una de las pocas playas que se mantiene libre de construcciones masivas. Además, a unos pasos de la arena, hay un cenote abierto (Xcacelito) rodeado de manglares donde puedes quitarte la sal después de nadar en el mar.