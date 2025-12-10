Los mejores 3 Pueblos Mágicos para ver el avistamiento de tortugas, según la IA

México, además de tener paisajes hermosos, tiene el gran privilegio de recibir la llegada de animales, los cuales maravillan al público. En ciertas costas del país podrás ver el avistamiento de tortugas , lugares donde las especies marinas dejan sus crías para que nazcan y regresen a las playas.

Es así que te detallaremos cuáles son los mejores 3 Pueblos Mágicos para ver su llegada. Fueron lugares ampliamente recomendados por la IA. Así que toma nota para que puedas conocerlos en tus próximas vacaciones.

¿Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para ver tortugas?

La primera opción que nos deja la IA de Gemini es Mazunte en Oaxaca, un destino ecológico que tiene campos especiales para la conservación de la tortuga, que durante junio hasta diciembre llegan para desovar en las costas mexicanas. Logrando conocer toda la labor al respecto.

Otro de los Pueblos Mágicos recomendados para ver el avistamiento de tortugas es sin dudas Sayulita en Nayarit. Además de ser el paisaje para los amantes del surf, también recibe la llegada del ejemplar marino, contando con múltiples programas de liberación. Hay varios meses del año a los que podemos acudir al destino; dependerá de si queremos liberarlas o ver el avistamiento.

Por último, la IA recomienda Todos Santos en Baja California Sur; igualmente, es otro lugar igual para el surf, pero cuenta con áreas especiales de anidación de tortugas. La mejor temporada para verlas llegar a las costas mexicanas es de julio hasta septiembre.

¿Qué hacer si veo una tortuga en la playa?

Como ya pudiste observar, hay varios Pueblos Mágicos que tienen el avistamiento de tortugas ; sin embargo, se ha observado la llegada de los ejemplares a playas poco convencionales. Ante esas situaciones se recomienda hacer lo siguiente, según el Grupo Tortuguero de las Californias: