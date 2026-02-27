Esta playa virgen de Tabasco cada vez es más recomendada; muy tranquila

Dependiendo del tipo de experiencia que se quiera tener, es el sitio donde puedes elegir para tomarte unas vacaciones que siempre hacen falta. En este caso, Tabasco está ganando popularidad con esta playa virgen, la cual tiene algunas buenas recomendaciones por el tipo de ambiente caribeño que adquiere por la flora y fauna natural. Conoce todos los detalles a continuación.

Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000, fue víctima de robo a mano armada: le quitaron $150 mil pesos

¿Por qué se debe visitar esta playa de Tabasco?

El sitio donde se está recomendando asistir es Playa Bruja, que es una de las playas vírgenes ubicadas en la costa tabasqueña. Este es un espacio que irradia paz y calma en general, pues no es una playa de grandes masas. Es ideal para un fin de semana lleno de contemplación de animales y palmeras al puro estilo del Caribe.

En cuanto a sus características específicas, esta zona de la costa tiene una longitud de 200 metros, tiene un oleaje tranquilo, sus aguas son cristalinas y con tonalidades verdes. Si buscas una preciosa foto con el paisaje siendo esplendoroso, este lugar puede ayudarte con esa postal ideal para tus distintas redes sociales.

Algo que se destaca en distintos espacios, es la facilidad y esplendor que irradia la flora y la fauna local. Hay decenas de aves que llegan a posar y vivir en su propio ecosistema, lo mismo que los distintos tipos de vegetación. Mientras que una de sus particularidades, es que Playa Bruja tiene el faro más grande de todo el estado, por eso también es un espacio ampliamente conocido.

¿Qué otras actividades se pueden hacer en esta playa de Tabasco?

Lo que se indica con este sitio turístico es que es una zona bastante tranquila. No se practica el alto turismo, lo cual se puede traducir en que hay lo básico. Está la playa, restaurantes, malecones, plazas artesanales… pero nada más eso. Es decir, es un espacio para ir a tomar el sol y nadar un rato. Los sitios de hospedaje que se comparten son cabañas bastante “rústicas” u hoteles que tienen lo básico.