Las playas son uno de los atractivos turísticos más destacados en México y el estado de Tabasco no es la excepción. Aunque posee algunas muy conocidas, la Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de destacar las bondades de una que se encuentra escondida.

No hay dudas ya de que la IA es una gran aliada de los viajeros. Esta tecnología permite comparar destinos, analizar beneficios y planificar itinerarios, mejorando así la experiencia de cada viaje.

¿Una playa escondida en Tabasco?

La aplicación empleada en esta oportunidad es Gemini y sus motores de análisis han sido puestos en funcionamiento ante la consulta sobre si existe una playa escondida en el estado de Tabasco que merece ser conocida.

“La ‘playa escondida’ de Tabasco suele referirse a Playa Varadero, una joya poco conocida en el municipio de Paraíso, apreciada por su tranquilidad y escasa afluencia de gente”, precisó la IA. Gemini remarcó que “es ideal para familias y personas que buscan relajarse en un entorno natural con oleaje suave, en contraste con otros destinos más concurridos del estado”.

¿Por qué se destaca esta playa de Tabasco?

La respuesta de Gemini no solo señaló que la ‘playa escondida’ de Tabasco es Playa Varadero, sino que aclaró que “el término ‘escondida’ hace referencia a su relativa falta de popularidad entre los turistas masivos en comparación con otros destinos”.

Además, la Inteligencia Artificial compartió las características por las cuales se destaca esta playa de Tabasco:

