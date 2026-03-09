El pueblo famoso donde se producen las mejores nueces... y donde cayó un meteorito

El turismo en México tiene de todos los tipos y los distintos espacios (sean pueblos mágicos o no) traen consigo una oferta que no se puede rechazar. En este caso, este es un espacio único, pues hace apenas unas décadas… un meteorito cayó en el valle y por eso la fama mundial inundó Chihuahua. Esto es lo que puedes encontrar en este pueblito del norte del país.

¿Qué se puede hacer en este pueblito donde cayó el meteorito?

El Valle de Allende se encuentra a las orillas de un río que convierte esa zona desértica en un oasis. Es el espacio colonial más antiguo de Chihuahua, el cual mantiene su estructura virreinal casi completa. Forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad en 2010.

Fue el 8 de febrero de 1969 cuando el meteorito cayó en el valle, lo que provocó la llegada de científicos de todo el mundo. Hoy existen entre 3, 000 y 7, 000 estudios hechos a este objeto, donde incluso se han encontrado nueve óxidos de titanio que no existen en la Tierra.

Dada su gran producción de nueces, este sitio está rodeado literalmente de nogales y esta actividad es la principal fuente económica del municipio. Incluso se indica que varios de los árboles de la zona tienen dos siglos de vida. La nuez produce a la vez dulces artesanales, que son un deleite para el paladar.

¿Qué otros atractivos tiene el Valle de Allende… donde cayó el meteorito?

Muchos de los visitantes han indicado que este lugar es un museo a cielo abierto. Las huertas de nogales recorridas en otoño cuando es la cosecha, se define como una experiencia mágica. Y como se comentaba desde un inicio, el río que atraviesa el pueblo alimenta manantiales de manera permanente, convirtiendo el paisaje semiárido de Chihuahua en un maravilloso espacio verde.

@gobiernodechihuahua ¿Listos para conocer uno de los secretos mejor guardados del sur de Chihuahua? ✨ Valle de Allende, Pueblo Tradicional, luce más colorido que nunca gracias a Rutas Mágicas de Color y la inversión conjunta de $450 mil pesos. ☄️ Visita su Museo del Meteorito, descubre sus tradiciones y disfruta el encanto auténtico de este destino lleno de historia, sabor y vida. 🌳 Ven y vive Valle de Allende. ♬ sonido original - Gobierno de Chihuahua

Allí se puede nadar, andar en lancha, disfrutar del día en unas cabañas o visitar algunas cuevitas (vayan siempre con guías locales) o en su defecto disfrutar del paisaje realizando un poco de senderismo.