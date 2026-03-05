Conoce el pueblo mágico de Puerto Vallarta para visitar en pareja

Una escapada en pareja es un buen plan y sobre todo si tu destino tiene hermosas playas. Si aún no tienes elegido el sitio pues te recomendamos un pueblo mágico que se encuentra cerca de Pueblo Vallarta que es pura magia.

Estamos hablando de Sayulita, que se ubica al sur de la costa de Nayarit, en la región de Bahía de Banderas. Es el sitio ideal para una escapada romántica, una luna de miel e incluso hay quienes festejan sus bodas.

Sin dudas este pueblo tiene todo para que tu estancia sea muy romántica y te lleves un bonito recuerdo.

¿Qué atractivos tiene el pueblo mágico de Sayulita?

Sayulita tiene como principal atractivo sus playas que cuenta con una arena blanca y espectaculares olas que son elogiadas por los amantes del surf. También posee acantilados, ríos, lagunas y esteros que son complementos naturales que vuelven al pueblo muy atractivo.

Entre sus lugares emblemáticos se encuentran los que te vamos a mostrar a continuación, donde te ofrecerán diversas actividades:



Campamento tortuguero Sayulita

Cerro del Mono

Hacienda Jaltempa

El estadio o unidad deportiva

Paisaje del Rey

Panteón de Sayulita

Playas Kestos Malpaso, Muertosy Patzcuarito

La plaza pública

Áreas para practicar surf

Rutas de ciclismo de montaña

Salón ejidal

Sitios de avistamiento de aves y de ballenas

El senderismoy el hiking son actividades beneficas para tu salud tanto en cuerpo como en mente, pues te ayudan a conectarte con la naturaleza. pic.twitter.com/op4mV7OD8j — Sayulita Experience (@sayulitaexperi) February 25, 2026

Para llega a Sayulita puedes tomar la carretera a través de la Autopista del Pacífico, que es la principal vía de acceso y comunica desde Tepic, por la autopista Tepic-San Blas. De norte a sur el estado es atravesado por la Carretera Federal 15, y en la costa sur, la Carretera Federal 200enlaza a los destinos de Bahía de Banderas y Compostela con Puerto Vallarta y Tepic.

La manera más directa de llegar es volar hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Encontrarás vuelos directos desde desde la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y León.