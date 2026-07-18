Recarga tus energías en este rincón mágico de Puebla lleno de naturaleza

En estas vacaciones puedes tomarte un momento para poder recargar energías para continuar con lo que resta del año. Si quieres realizar una escapada express pues tenemos el destino ideal en Puebla.

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Se trata del Parque Ecoturístico Las Brisas que se ubica en la Sierra Norte de Puebla. Allí vas a encontrar vegetación, montañas y aguas frescas. Su principal atractivo es la Cascada Las Brisas con una caída de aproximadamente 350 metros de altura. Las misma está rodeada de barrancos, vegetación y paredes de roca caliza.

¿Qué se puede hacer en este rincón de Puebla?

Si decides visitar la Cascada Las Brisas pues te encontrarás con un ambiente familiar. Hasta los más pequeños van a poder disfrutar de sus aguas y la vegetación que los rodea. En este sitio sus caídas delicadas y constantes forman una alberca natural de poca profundidad que lo convierte en el sitio ideal para nadar y refrescarte con sus aguas.

Por otro lado, podrás realizar una caminata nocturna que es acompañada de leyendas e historias del lugar. Cuando atraviesas los senderos te encontrarás con escenarios donde se desarrollan efectos especiales y pequeños puntos de luz que recrean el brillo de las luciérnagas, así se crea una atmósfera mágica en el bosque.

El momento clave surge cuando te encuentras con la cascada que aparece toda iluminada y que va cambiando de color constantemente. Allí podrás observar desde el morado, el azul, el rosa y finalmente un verde espectacular.

También podrás apreciar un mirador de cristal que ha sido inaugurado hace poco tiempo. Este ha sido construido en una plataforma de 20 metros de largo por 5 metros de ancho que permite admirar desde las alturas las cascadas, las montañas y los bosques.

Por último, debes tener en cuenta que el recorrido iluminado se realiza de jueves a domingo en un horario de 7 de la noche a 10 de la noche, por lo que resulta ideal para quienes desean añadir una actividad diferente después de recorrer el pueblo mágico durante el día.