VIDEO: Tigre ataca a su cuidadora en parque
Una cuidadora de tigre se hizo viral en las redes sociales, tras los rumores de un supuesto ataque por parte del animal.
Hace poco, se dio a conocer el caso de Alejandra Mora, una mujer entregada a su trabajo y que pasó por momentos de mucha tensión por lo arriesgado de sus labores. De acuerdo con lo que se sabe, la mujer es médica veterinaria responsable en Camino Real del Tigre, un parque que se encuentra en el pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco.
Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, la mujer detalló que se había comenzado a asegurar que había sido atacada por el tigre llamado Rayita, del que ella se hace totalmente responsable de su cuidado en dicho parque.
¿Realmente fue atacada por el tigre que cuida?
En medio de todos los rumores y versiones que circularon en las redes sociales, decidió aclarar que no fue así, pues ambos se encontraban jugando y que no fue un ataque, sino que todo se trató de un simple juego entre ellos.
Antes que nada muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi estado de salud, me encuentro bien, nuestro ejemplar Rayita también. El día de ayer lo que sucedió es que mi impermeable le llamó la atención y quiso jugar con él, por eso fue que me sujetó. Intentó intervenir uno de nuestros visitantes, pedimos que no lo hiciera porque me estaba sujetando con un poco de más fuerza, pero afortunadamente esto no pasó a mayores
Además, aseguró que el personal capacitado estuvo apoyándola para retirar al tigre, siempre procurando que las cosas no se salieran de control y se pusiera en riesgo su integridad.
Nuestro personal capacitado intervino, retiró las manos de nuestro tigre Rayitas y ambos nos encontramos muy bien, les agradezco mucho que estén pendientes