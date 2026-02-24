Se aproxima Semana Santa y con ella las vacaciones que muchas personas podrán disfrutar. Además de distenderse, se tratará de una ocasión especial para conectar con la espiritualidad y reforzar su fe.

De todos modos, cada fin de semana previo a la Semana Santa será una nueva oportunidad para hacer pequeños viajes y tomar contacto con lugares que ayuden a cumplir con los objetivos descritos. Cerca de la Ciudad de México (CDMX) hay un Pueblo Mágico secreto ideal para evitar las multitudes y la Inteligencia Artificial (IA) cuenta de cuál se trata.

Destinos para Semana Santa

Gemini es la IA empleada en esta oportunidad para abordar la Semana Santa desde la óptica del turismo. Esta tecnología afirma que estas fechas “mueven a millones de personas con propósitos muy distintos” y destaca que algunas lo hacen por “lo espiritual, lo cultural o simplemente en el descanso”.

Al centrar la consulta en lo netamente turístico, Gemini precisa que “para gran parte de la población, estos días representan el primer gran descanso del año” y es por eso que “las búsquedas suelen centrarse en destinos de sol y playa, turismo religioso y escapadas de naturaleza”.

El mejor Pueblo Mágico para Semana Santa

En este marco, Gemini pone de relieve a un Pueblo Mágico “secreto” que se encuentra cerca de CDMX y es ideal para quienes buscan evitar las multitudes en Semana Santa. “Hay un rincón que suele pasar bajo el radar y es una joya absoluta: Zacatlán de las Manzanas”, sentencia la IA.

Esta Inteligencia Artificial precisa que “visitar Zacatlán de las Manzanas en Semana Santa es una experiencia que mezcla la mística de la montaña con el fervor religioso y, por supuesto, el aroma a sidra y pan de queso”. Además, añade que “al ser uno de los Pueblos Mágicos más populares de Puebla, la energía en estas fechas es vibrante”.

El clima y los paisajes de niebla: En primavera, Zacatlán ofrece un respiro del calor intenso. Aunque es época de sol, la niebla característica suele bajar por las tardes, creando una atmósfera mágica en el centro histórico y en la Barranca de los Jilgueros.

Tradiciones religiosas y alfombras de aserrín: Durante el Viernes Santo, las calles principales se visten de gala. Se realizan recorridos solemnes por el pueblo. Es común encontrar alfombras hechas de aserrín de colores y flores que adornan el paso de las imágenes religiosas, una muestra de la destreza artesanal local.

Gastronomía de temporada: Si bien el pan de queso es obligatorio todo el año, en Semana Santa puedes disfrutar de platillos de vigilia con un toque serrano:



Tlacoyos de alberjón: Un clásico de la región.

Sidra y refrescos de manzana: Ideales para brindar después de las celebraciones.

Mole poblano: Muchos restaurantes locales preparan recetas especiales para los visitantes durante estos días feriados.

Atractivos que "relajan el alma": Si buscas un equilibrio entre lo espiritual y la naturaleza, Zacatlán tiene puntos clave:

