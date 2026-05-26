Cómo dormir mejor a partir de los 50 años

Conforme envejecemos, olvidamos que tenemos importantes cambios hormonales, los cuales pueden perjudicar notablemente al descansar, por lo que es importante hacer ciertos cambios en nuestro estilo de vida para poder dormir mejor por la noche.

Para que puedas tener un sueño reparador a partir de los 50 años, te detallaremos 7 hábitos infalibles, los cuales serán base fundamental por las noches, toma nota.

¿Por qué no puedo dormir a los 50 años?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que en el envejecimiento hay quienes tienen dificultades para poder conciliar el sueño, además de levantar en varias ocasiones por las noches debido a la disminución de melatonina. Es así que recomienda usar los siguientes 7 hábitos para dormir mejor a partir de los 50 años:

Antes de dormir toma leche tibia, te ayudará a aumentar la somnolencia. Durante el día evitar tomar siestas, hacerlo durante el día afectará la forma en que descansas por las noches. Procura dormir a la misma hora y despertar en un horario, de está manera tu cuerpo se va a acostumbrar a esa rutina, evitando desvelarte. Antes de dormir, evita el uso de televisiones, computadoras, celular o tableta, ya que la luz que emiten te puede quitar el sueño. Mejor lee o usa actividades relajantes. Evita el consumo de bebidas estimulantes alrededor de 3 horas antes de dormir. Evita el consumo de tabaco antes de descansar. Hacer ejercicio es indispensable todos los días, te ayudará a descansar notablemente, pero procura hacerlo 3 horas antes de acostarte.

¿Cuántas horas debe dormir una persona a partir de los 50 años?

Con el envejecimiento, las horas de sueño disminuyen notablemente, por lo que es importante hacer lo posible para dormir mejor usando los hábitos mencionados, evitando dar muchas vueltas en la cama o levantarse a mitad de la noche.

A partir de los 50 años, se recomienda dormir entre 7 y 8 horas al día, con la finalidad de poder descansar y obtener la energía necesaria para el día siguiente; recuerda aplicar todo lo anterior para mejorar tu descanso.