Vica Andrade habla de la herencia de Memo del Bosque

Varios días han pasado desde que el productor mexicano, Memo del Bosque , partió de este mundo debido al cáncer. Ahora Vica Andrade , su esposa, se pronunció sobre la herencia de él.

¿Qué dijo Vica Andrade sobre la muerte de su esposo? A través de su cuenta de Facebook, Vica Andrade expresó la gran tristeza que le embarga por la muerte del que fuera su compañero de vida por más de dos décadas.

“Aunque ya no estés aquí, tu amor y tu luz seguirán guiando mis pasos cada día. Gracias por haber sido parte de mi vida. Te recordaré siempre con todo mi cariño y gratitud. Despedirme de ti es difícil, pero sé que siempre estarás presente. En mi corazón te amo y te amaré siempre”, expresó Vica Andrade.

En una segunda publicación, Andrade agregó que “no hay palabras para expresar lo que siento de verdad; solo quiero decirte que te amo, que te extrañaré y que siempre estarás en mi corazón. Adiós, mi querido esposo. Nunca olvidaré los momentos inolvidables que pasamos juntos. Aunque te hayas ido de mi vida, siempre estarás en mi corazón”.

¿Qué dijo sobre la herencia de su esposo?

A poco más de una semana de la muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade reapareció en redes sociales para compartir un mensaje relacionado con los bienes del productor.

La también modelo subió un comunicado agradeciendo el apoyo que ha recibido tras la muerte de su esposo, quien falleció el pasado 7 de abril a los 65 años. “Primero que nada deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso”, escribió.

¿Cuánto dejó de herencia Memo del Bosque?

Posteriormente, Vica Andrade reveló que tras la muerte de su esposo se ha publicado información falsa relacionada con la herencia de Memo del Bosque, quien no dejó una herencia millonaria, como se ha dicho.

“Todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer”, sentenció.