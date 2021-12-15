Él es el actor que interpretará a Vicente Fernández joven en su serie.

Todos los detalles de la serie de Vicente Fernández que ya no verá.

Ventaneando ha sido el único medio que ha seguido el rastro a la serie de Vicente Fernández que se llamará 'El Rey'. Nuestro programa descubrió que el actor Sebastián Dante será quien interprete a 'El Charro de Huentitán' de joven.

Desafortunadamente, Chente ya no podrá ver el resultado del trabajo que aprobó y mientras él era sepultado, la producción trabajó a marchas forzadas en una locación de la que fuimos testigos.

La producción de la televisora colombiana, Caracol Televisión, a cargo de la bioserie, se encargó de que no se pudieran captar grandes detalles de la filmación, pero pudimos ver a Sebastián Dante caracterizado y luciendo un traje de charro beige con un moño rojo.

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Producción de 'El Rey' rindió homenaje a Chente

La producción de 'El Rey' rindió homenaje a Chente, al brindarle un minuto de aplausos al inicio de las grabaciones. La bioserie verá la luz en 2022.

Hasta el momento se desconoce si la inesperada partida de 'El Hijo del Pueblo' será incluida en la trama, o únicamente se quedará la historia hasta donde el icónico cantante la autorizó.

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