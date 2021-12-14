Vicente Fernández vivió momentos difíciles en el hospital.

La crónica completa de los últimos días de Vicente Fernández.

La salud de Vicente Fernández puso en jaque no solo a su familia sino a todo el mundo del espectáculo, luego de que el viernes 6 de agosto por la noche fuera ingresado de emergencia al hospital Country 2000 de Guadalajara, nosocomio en el que el mes de junio estuvo internado a causa de una infección en vías urinarias.

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Una caída, pero está bien. Sí, pero está bien, fue una caída, es cuestión de un accidente, estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien y todo va caminando bien

Alejandro Fernández, por su parte, quien llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México proveniente de París, donde tomaba unas vacaciones, compartía que desconocía sobre la hospitalización de su famoso padre.

No sé, no tengo idea. Muchas gracias

Por su parte, Gerardo Fernández compartía que su padre se encontraba intubado.

Solamente va a salir en redes lo que está pasando, no queremos ser protagonistas de nada, está en una situación difícil, pero va mejorando; su mejora es tan lenta, que salga del intubado qué es lo que más nos preocupa, pero gracias a Dios va caminando todo bien

Tras permanecer más de dos meses hospitalizado y que los reportes médicos fueran a través de las redes sociales de Don Vicente Fernández, una luz en el camino se vislumbraba a finales de octubre, pues en un comunicado el 27 de octubre, daban a conocer que el Charro de Huentitán se encontraba fuera del área intensiva.

Sin embargo, fue a finales del mes de noviembre que la salud de Vicente Fernández volvió a alertar a sus familiares y medios de comunicación, después de que Ventaneando diera a conocer que su salud había empeorado.

Un comunicado reafirmaba lo dicho por nuestro programa, el Charro de Huentitán había regresado a terapia intensiva, pues presentó una inflamación en sus vías respiratorias.

El adiós de sus familiares

El sábado, familiares de Vicente Fernández se dieron cita en el Hospital donde nuestro ídolo mexicano, cumplía más de cuatro meses internado para darle el último adiós.

El gran ídolo mexicano, Vicente Fernández murió la mañana del domingo pasadas las 6 de la mañana, su cuerpo fue homenajeado en la Arena Vicente Fernández, inmueble que se encuentra dentro de la propiedad Los 3 potrillos.

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Adiós a uno de los más grandes exponentes de nuestra música ranchera. Descanse en paz.

