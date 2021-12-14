Alejandro Fernández da el último adiós a su padre con emotivas palabras.

Todo lo que sucedió durante la misa para despedir a Vicente Fernández.

Este lunes la familia Fernández se encuentra dando el último adiós a Vicente Fernández, quien el día domingo lamentablemente perdió la vida a los 81 años de edad.

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Rodeados de amigos y miles de fans que se han dado cita en el rancho Los Tres Potrillos para despedir al gran charro de México, la familia de Vicente Fernández rindió un homenaje al cantante.

Tras una misa de despedida, Alejandro Fernández tomó el micrófono para agradecer a todos los que acompañan su dolor por la partida de su famoso padre.

Le quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, por cada demostración de cariño y amor que hicieron hacía mi padre, por su salud. Le quiero dar las gracias, también, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México, a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de la salud de mi padre, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España; muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos nuestros amigos, familiares; gracias, también

Al mismo tiempo, agradeció a los doctores que siempre estuvieron al pendiente de la salud de su padre a lo largo de estos cuatro meses que tuvo complicaciones de salud.

Les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre, que dieron hasta el último, hasta el final por tratar de seguir de que estuviera aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que dios los bendiga y ¡Viva Vicente, para siempre!

Al final, tal y como lo pidió en vida Vicente Fernández, Alejandro lo despidió cantándole Volver, volver.

El gran agradecimiento de Doña Cuquita

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó cuando Doña Cuquita, quien fuera su compañera de vida por más de 50 años, tomó el micrófono para agradecer a todos los presentes.

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