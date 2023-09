Vicente Fernández Jr. revela todos los detalles de su próxima boda con Mariana González

Después de tres años y medio de relación, Vicente Fernández Jr. y Mariana González están listos para llegar al altar el próximo 18 de noviembre. Para Vicente será la cuarta boda, aunque relajado y bromista, así habló del tema.

¿Qué dijo Vicente Fernández Jr. sobre su próxima boda? El mayor de la Dinastía Fernández declaró en exclusiva para Ventaneando que “como me faltan dedos de la mano ya ni sé cuál es”, esto a raíz de la pregunta sobre su cuarto matrimonio.

Vicente Fernández Jr. está muy emocionado por su boda con Mariana

En su casa de Zapopan, Jalisco, Vicente Fernández Jr. nos compartió en exclusiva detalles de su próximo enlace matrimonial, como el que planeaban que se realizara el día de su cumpleaños, pero ¿qué lo impidió?

¿Para cuándo estaba planeada la boda?

Como mencionamos anteriormente, la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González estaba contemplada para el 11 de noviembre, fecha en la que cumple años el hijo mayor del finado Charro de Huentitán.

“El día 11 de noviembre que es mi cumpleaños, pero curiosamente está súper ocupado todo. Todas las bodas se han juntado a fin de año”, declaró Vicente Fernández Jr.

¿Cómo consolidó su relación con Mariana González?

De las risas, Vicente pasó a la reflexión acerca de cómo él y Mariana lograron consolidar su relación. “Hubo comentarios malintencionados acerca de nuestra relación, comentarios para que estuviéramos separados. Novelas locas que hicieron acerca de la persona de ella, estamos tres años y seis meses y hemos salido adelante y vamos a coronar”.

Así mismo, Vicente Fernández Jr. se puso nostálgico porque su padre no estará presente en su boda. “Yo sé que desde donde está siempre nos ha visto a toda a la familia y a mí me ha cuidado y me seguirá cuidando”.

¿Planean convertirse en padres?

Al preguntarle sobre si después de la boda él y Mariana González planean convertirse en padres, esto después de que se revelara que ella había congelado sus óvulos. “La tarea la hacemos todos los días y no sabemos lo que mande Dios de arriba, esto viene del cielo”, recalcó.

De igual forma aceptó que aunque hay negociaciones no ha concretado la venta de la exclusiva del enlace a ningún medio. “Hay pláticas pero todavía no hay nada”. Por último, Vicente habló de la serie basada en su secuestro. “Acaban de escribir todo lo que yo les platiqué, estamos en revisión. Yo voy como a la mitad, son como 400 hojas”.