Novia de Vicente Fernández Jr. explota contra sus haters. (FOTO)

La novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González se defendió de los comentarios negativos en redes sociales provocados por un mensaje de apoyo a su pareja y no pudo más con sus haters .

La Kim Kardashian mexicana, como es conocida Mariana González, novia del mayor de los hijos de Chente, se enfrentó a críticas en redes sociales tras su última publicación en Instagram, pero ella se defendió, asegurando que los comentarios negativos sólo le benefician.

La polémica se desató tras haber publicado el pasado domingo una foto haciéndole saber a su novio que ella está dispuesta a apoyarlo en los momentos más duros, como ha sido la muerte del ‘Charro de Huentitán’.

“Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque, aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y en tus peores fracasos mucho más te amo”, escribió la influencer como pie de foto.

Te puede interesar: Hospitalizan a Lucila Mariscal tras sufrir accidente en su casa.

Mariana González contesta contundetemente

Mariana González tiene desactivados los comentarios en la mencionada publicación, pero cuando otros la retomaron, le llovieron críticas a la chica, pero también hubo quienes la defendieron.

“Increíble que las que más critican sean mujeres. Déjenla ser, mientras ustedes critican, ella factura, tiene su tienda de ropa. Pónganse a trabajar y búsquense un caballero y millonario como @vicentefdzjr9, envidiosas”, se lee en un comentario.

La empresaria contestó a este mensaje escribiendo “exacto, me critican, me ayudan a ganar más”. La respuesta de la novia de Vicente Jr. generó decenas de nuevos comentarios negativos en su contra, pero ella decidió no contestar a más.

También podría interesarte: Ellos son los famosos del espectáculo que murieron un día 28.