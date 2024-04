Víctima de ‘Fofo’ Márquez asegura que el influencer podría quedar en libertad

Rodolfo Márquez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Fofo’ Márquez , se encuentra detenido en el penal de Barrientos, tras haber sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

¿Qué dijo la víctima de 'Fofo' Márquez? Hace unos días estuvo presente en el foro de Venga La Alegría, la mujer que fue brutalmente agredida por el polémico influencer y creador de contenidos.

Ella pensó que no procedería su denuncia después de saber que su agresor era influencer

En aquella ocasión, reveló detalles de lo sucedido y declaró que “físicamente, tiene 40 días que pasó esto, fue el día 22 de febrero, pero emocionalmente, créeme que estoy quebrada. O sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo. Tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo, pero aquí estamos”.

Así mismo, aseguró que no hubo motivos para que el influencer la golpeara de esa manera: “Fue una situación difícil para toda mi familia. Imagínate yo como mujer, el sentirte que una persona pues te violente sin ningún motivo y ni razón realmente aparente, porque no hubo ninguna agresión de mi parte, simplemente decir ‘voy por los documentos para poder yo hacerme responsable de la situación’ de nada más mover un espejo, porque a ese espejo no le pasó absolutamente nada”.

Novia de #FofoMárquez habla por primera vez sobre el caso del influencer pic.twitter.com/GKG55uf07M — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) April 18, 2024

¿'Fofo’ Márquez podría quedar libre?

En días pasados, Edith “N”, víctima de ‘Fofo’, le concedió una entrevista a Telediario, donde reveló que el joven podría quedar libre, porque la Fiscalía de Justicia del Estado de México no logra comprobar que cometió el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Edith aseguró que ‘Fofo’, podría quedar en libertad si un juez determina que el delito es de lesiones y no tentativa de feminicidio. También aseguró que si Márquez queda en libertad, sería muy frustrante para ella, debido al impacto que le provocó la agresión del influencer.

