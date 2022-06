VIDEO: Acude a recibir a novio que conoció en internet y no la reconoce.

Las redes sociales se han convertido en el medio predilecto de los jóvenes para socializar y conocer personas, incluso hay quienes buscan al amor de su vida, tal como le sucedió a una joven mexicana que fue al aeropuerto de Guadalajara para encontrarse por primera vez con su novio que conoció por internet.

La usuaria @iris.mochilove compartió a través de TikTok su historia de amor y cómo le fue en el aeropuerto de Guadalajara mientras esperaba el arribo de su novio que conoció por internet.

En el pequeño clip se aprecia que todo marchaba viento en popa, pues la chica aguardaba a su amado con globos de corazón y toda la cosa en el aeropuerto de la Perla Taparía, incluso se le nota un tanto nerviosa.

Sin embargo, el novio de origen italo-argentino pasó frente a ella sin siquiera reconocerla, lo cual generó una gran incertidumbre.

“Cuando vas al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la joven en el primer clip que compartió en su cuenta de TikTok y que ya acumula más de 15 millones de reproducciones.

Al fin se dio el encuentro

Luego del trago amargo y el mal sabor de boca que le provocó a la joven que su novio virtual pasara de frente y no la reconociera, el encuentro se dio después de que unas jóvenes lograran reconocerlo, ya que ella tampoco lograba verlo bien.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, contó la joven.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan. Fue el momento perfecto… así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de vieja que terminaron en un beso”, finalizó.

En otro video compartido en la misma red social, la joven y su novio aparecen juntos haciendo caras y lo acompañó del siguiente mensaje: “Gracias a todos por sus buenos deseos, gracias por tanto cariño #iris #fede”.