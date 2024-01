Filtran video de Akasha exigiéndole dinero a Alemán: aumenta polémica.

El polémico caso de Erick Raúl Alemán Gutiérrez, mejor conocido como Alemán, y su expareja de origen uruguayo, Akasha, ha dado un nuevo giro recientemente gracias a las redes sociales. A través de un video filtrado se puede ver a Akasha exigiéndole dinero a Alemán.

Este audiovisual de 28 segundos deja ver otra narrativa luego de que el pasado diciembre la artista de género urbano acusara al rapero de violencia e infidelidad por medio de las redes sociales. De este modo, el nuevo video exhibe a Akasha exigiéndole dinero a Alemán, es decir, chantajeando al también compositor mexicano.

“Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo. No me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir allí”, es parte de lo que expresa Akasha en el clip. “Me quiero largar, me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo”, reitera la cantante visiblemente enfadada.

¿Qué dicen los usuarios sobre el video de Akasha exigiéndole dinero a Alemán?

Como respuesta a la denuncia en redes sociales de su expareja, Alemán presentaría una denuncia en su contra por extorsión ante la Fiscalía de la Ciudad de México. De acuerdo con el rapero mexicano, Akasha le ha exigido dinero y la producción de dos discos a cambio de no levantar una denuncia formal. Si bien, en su momento ofrecería una disculpa pública a su exnovia durante una conferencia de prensa, Alemán negó haberla agredido.

Pero ahora este polémico caso muestra una nueva perspectiva gracias al video donde aparece Akasha exigiéndole dinero a Aléman y, por supuesto, las reacciones de los internautas no tardarían en llegar tras ser viralizado en TikTok y en “X” (antes Twitter).

Por ejemplo, en esta última plataforma algunos usuarios han publicado comentarios como: “No te soporto, pero no se va” junto a varios emojis de la carita que llora de risa y “Hace un berrinche y para sacarle plata” acompañado de un emoji de rostro confundido.

