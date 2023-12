Exhiben a Alemán por haber golpeado a su novia Akasha

Vaya polémica que se ha generado esta mañana en redes sociales después de que la cantante Akasha, novia de Alemán, acusara al rapero mexicano de ejercer violencia física sobre ella y compartiera fotos y videos como evidencia.

La también rapera subió algunas fotografías y videos a sus historias de Instagram; sin embargo, minutos después de haberlas subido decidió eliminarlas. Esto no evitó que algunos de sus seguidores tomaran pantallazo de las evidencias y las viralizaran en redes sociales.

Te puede interesar: FOTOS | Maluma se muestra más enamorado que nunca con su novia Susana

Sandy le jaló los pelos a Marcia y ahora le tiene miedo

¿Alemán golpea a su novia? Akasha compartió un par de capturas de conversaciones entre ambos. En ellas se puede leer como el rapero le pide a la uruguaya que se vean cuando se encuentren en la misma ciudad. En ellos queda evidenciado lo atento y amoroso que es Alemán con Akasha.

Sin embargo, las siguientes imágenes fueron las que preocuparon a sus fans, pues Akasha mostró partes de su cuerpo llenas de moretones y con sarcasmo escribe “detalles que enamoran”.

También te puede interesar: VIDEO: Joven abandona a su novia en asalto y el ladrón lo regaña

En las imágenes se ven sus brazos, muñecas y manos enrojecidas, así como otras zonas con moretones más marcados. En una imagen adicional muestra sus manos y sus uñas ensangrentadas, lo que hace suponer que durante un conflicto, sus uñas postizas fueron arrancadas.

Además de eso y lo más impactante fue el audio que compartió en donde se les escucha discutiendo a gritos mientras Alemán va conduciendo. Durante el conflicto el cantante le grita con agresividad y ella le responde que la está “terroreando”.

“¿No te vas a bajar?”, le dice Alemán. “Ya me quiero bajar”, le contesta Akasha, acto seguido, él le grita: “¿A quién más te vas a cul… que te va a dar millones? ¿Qué ve… millonaria conoces we…? ¿Qué v… millonaria tienes? Por eso te la pasas con tu cel, ¿no? Ya tienes una v… millonaria”.

Te puede interesar: VIDEO: Joven abandona a su novia en asalto y el ladrón lo regaña

Posteriormente, Akasha le dice que no sabe lo que está diciendo y le pide que “no diga estupideces”, pero también le pide que la deje bajarse del vehículo. “Me estás terroreando horrible, me quiero bajar ya wey. Ya me quiero bajar. Vamos a chocar”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este hecho generó una gran controversia en redes sociales, incluso después de que Akasha haya borrado sus publicaciones. “Ya está borrando las historias… Pobre, la ha de estar amenazando”, “Solo espero esté en un espacio seguro”, “Te metes con un tipo que fuma marihuana todo el día, se pone los pantalones debajo de las nalgas, sus canciones son de violencia, ¿qué podía salir mal?”, “Cada vez salen a la luz más situaciones de este tipo, al parecer la industria del hip hop/rap está plagada de abusadores, ojalá se le fune pronto y la chica lo denuncie penalmente”, fueron algunos de los comentarios.