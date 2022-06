VIDEO: Alexander Acha explota tras insistencia de Rubí de salir de La Academia.

La Academia cada vez está más emocionante, sobre todo ahora que dos alumnos son expulsados cada fin de semana y que Emilio decidiera abandonar el reality de talentos; sin embargo, una de las alumnas que ha estado bajo la mira es Rubí, quien estuvo a nada de ser expulsada desde el inicio del programa.

Rubí, Esmeralda y Mar impresionaron a todos con “Bésame mucho”.

‘La quinceañera más famosa de México’ se ha mantenido en la competencia gracias al apoyo del público que semana a semana vota por ella para que se mantenga en La Academia, pero también hay que destacar la progresión que ha tenido la originaria de San Luis Potosí en los últimos conciertos.

A diferencia de sus compañeros, Rubí no posee una gran voz, pero sí mucha fama, de ahí que los críticos semana a semana le hagan ver sus deficiencias técnicas y vocales, mismas que ha intentado suplir con disciplina y trabajo.

El pasado fin de semana, Rubí expresó su deseo de salir de La Academia, primero se lo hizo saber a sus compañeros y posteriormente al director Alexander Acha.

“Para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”, confesó la potosina durante la revisión del concierto en el que Mariana Logue fue expulsada.

Te puede interesar: Rubí recibe las peores críticas en La Academia: ‘No tienes la voz’.

¿Qué dijo Alexander Acha? El director de La Academia aseguró que las crisis de los alumnos son hasta cierto punto normales, pues muchos de ellos vienen de “temas personales no resueltos”, que terminan saliendo a relucir por la exigencia que demanda el reality show.



Lo cierto es que, pese a los problemas y falta de voz de Rubí, el público la sigue manteniendo en competencia, por ello le pidió a ‘La quinceañera más famosa de México’ mantenerse enfocada después de los conciertos del pasado fin de semana.

“Tu error es pensar que fracasar es no ganar La Academia, cuando este fin de semana ni siquiera la vas a ganar, necesito que te enfoques en mejorar concierto a concierto, no te estamos pidiendo algo imposible, además ya has mejorado desde la primera vez”, dijo Acha a Rubí.

¡Rubí ya no se siente cómoda en el escenario, piensa que no avanza! 🫤🎤 #SemanaDeLaTentación



Corre a la transmisión 24/7 y disfrútala. ➞ https://t.co/x10A7JvAhg pic.twitter.com/qodSDpoAhY — La Academia (@LaAcademiaTV) June 28, 2022

Rubí y su mayor miedo

Uno de los mayores temores de Rubí es salir de La Academia debido a sus deficiencias y problemas vocales; sin embargo, Alexander Acha le dio un mensaje motivacional que haría cambiar de opinión a la académica.

“Eres de las que más quieren y te quieres rendir, imagínate cuántos de tus compañeros quisieran tener el cariño que tú tienes, así que sí se puede”, recalcó el director.

Por último, Acha le dijo a Rubí: “Me vale un cacahuate si te expulsan, pero quiero que te vayas siendo más grande, sabiendo que diste todo aquí, lo que diga la gente que te valga”.