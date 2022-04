Alfredo Adame se equivoca en VIVO y da su cuenta de Tinder. (VIDEO)

Con el mensaje “Di no a la violencia”, Alfredo Adame se presentó en el foro de Venga La Alegría, para que en exclusiva explicara el motivo de su pelea el día de ayer en un restaurante de la Ciudad de México.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

El actor y conductor dejó claro que respondió a los ataques del abogado de Carlos Trejo, quien se dio cita sin invitación en la conferencia que dio para dar a conocer sus próximos planes profesionales.

Además, contamos con la presencia en vivo del cazafantasmas, quien le pidió aceptar la pelea que tienen en la agenda desde hace años, por lo que Alfredo Adame no tuvo más que aceptar frente a las cámaras de Venga La Alegría.

“Fui invitado por la señora Ivonne en mala lecha. A él y a mí nos quisieron ver la cara. Dijeron que nos robamos el dinero de la pelea... yo no estaba enterado de esa pelea”, reveló.

“Yo voy a poner al empresario, un cheque y el señor no lo va a poder rechazar. A ti te voy a pagar. El dinero te lo voy a dar solo para darme el gusto”, añadió.

Alfredo Adame tiene épico error en VIVO en Venga La Alegría

Una vez que terminó la entrevista, Alfredo Adame se despidió del público dando a conocer sus redes sociales; sin embargo cometió el error de revelar su cuenta de Tinder, lo que provocó las burlas de todos en el foro de Venga La Alegría y en las redes sociales que inevitablemente recordaron las famosas patadas de bicicleta que sacan al conductor de cualquier apuro.

“¿Qué pasó ayer? Alberto del Río dijo que él iba a armar la pelea, que tenía el estadio de los Sultanes de Monterrey. Él dice que me estuvo hablando, pero no es cierto porque nunca me habló. Yo iba a mostrar contratos firmados para informarle a los medios, que yo tenía todo para hacer la pelea. Llegó el abogado de Trejo y les grité ‘no lo dejen entrar, no se le invitó'. Empiezo la conferencia de prensa y veo que está atrás”, expresó sobre lo sucedido ayer.

