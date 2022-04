VIDEO: Así reaccionó Magaly Chávez a la pelea de Alfredo Adame.

Una vez más, Alfredo Adame se llevó los reflectores al protagonizar una pelea con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, donde Alfredo Adame anunciaría sus nuevos proyectos profesionales; sin embargo la presencia del representante legal llevó al actor y conductor a perder la cabeza e iniciar una pelea que terminó con golpes y patadas.

En el evento estaba presente Magaly Chávez, exparticipante de Enamorándonos y actual pareja de Alfredo Adame quien quedó sorprendida por lo que presenció, ya que de los dimes y diretes pasaron a la pelea física que terminó porque los encargados de lugar intercedieron para las cosas no pasaran a mayores.

En uno de los videos que inmediatamente se hizo viral en redes sociales y que fue capturado por Radio Fórmula se ve a la mujer que dejó huella en el programa de nuestra casa TV Azteca impactada porque un momento que sería positivo para ella y su pareja terminó por ser un escándalo.

Porque durante una conferencia de prensa, el abogado de Carlos Trejo apareció, reclamándole al actor el no presentarse a la pelea pactada con su cliente; momentos después se enfrentaron a golpes.pic.twitter.com/tKcgCiRR0b — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 5, 2022

¿Por qué Alfredo Adame no aceptó pelear con Carlos Trejo?

Antes de la pelea, Alfredo Adame respondió por qué no aceptó subirse al ring con Carlos Trejo, con quien sostiene una rivalidad desde hace años.





“Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar (...) pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera”, reveló.

