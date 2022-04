VIDEO: Alfredo Adame enfurece e insulta a Omar Chaparro.

La vida de Alfredo Adame ha estado llena de polémicas y pleitos con diversos famosos, la más reciente se suscitó en días pasados cuando protagonizó tremenda pelea con el abogado de Carlos Trejo (Manuel Montalvo), quien lo interrumpió durante una conferencia de prensa que el actor organizó en un restaurante de la Ciudad de México.

“Resulta que este abogado no estuvo dorando la píldora seis meses, de que ya tenía el foro 360 rentado, de que ya estaban vendiendo los boletos, de que ya tenía las licencias, de que ya tenía todo y a la hora de la hora no tenía nada. Era un fraude, vendieron 4 mil boletos y no regresaron el dinero; a mí me escribían ‘Alfredo, compramos boletos para la pelea y no nos lo quieren regresar’, se lo robaron Carlos Trejo y su abogado”, dijo el actor.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que durante el programa Venga la Alegría, Alfredo Adame habló del pleito que sostuvo con el abogado del ‘Cazafantasmas’ durante la conferencia de prensa. Asimismo, Carlos Trejo se enlazó al programa para pactar la pelea con su acérrimo rival, incluso les pidió a los conductores del matutino y a Azteca Uno que fueran los intermediarios.

El pleito de Alfredo Adame con Omar Chaparro

En semanas anteriores, Adame arremetió contra Omar Chaparro y lo llamó “enanete” y “mequetrefe”, después de que el comediante pusiera en duda que el actor fuera cinta negra luego de la pelea callejera que protagonizó Alfredo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Omar Chaparro le hizo frente a las declaraciones de Adame y le envió un recadito. En entrevista para Venga la Alegría, el actor comentó, en tono de burla, que quizás sí es envidioso, puesto que él no sabe hacer las famosas “patadas de bicicleta”, esas que Alfredo Adame se pasó presumiendo y alardeando en diferentes medios de comunicación.

“No podría decir si fue envidia porque... a lo mejor sí es envidia porque yo nunca aprendí a hacer las patadas de bicicleta, pero yo lo respeto”, dijo Chaparro, haciendo referencia a la supuesta técnica de “mix martials”, de las que Adame hizo alarde.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que fiel a su estilo, Adame le contestó al también actor. “Le dije que sí, que las cintas se las había comprado en un puesto de un mercado a su chi... ma... en Chihuahua” y de pasó le pidió al protagonista de “No manches Frida” que mostrara sus credenciales, ya que desconocía quién era, asegurando que él únicamente trataba con “tipos exitosos como Eugenio Derbez, Los Mascabrothers y Adal Ramones”.

Así mismo, llamó a Omar Chaparro “mediocre”, “fracasado” y “acomplejado”. Por último, Adame cuestionó el talento del histrión diciendo: “¿Quién es Omar Chaparro?, ¿es payaso?, ¿es cómico?, ¿es comediante?, ¿canta, baila?, ¿qué hace?”, dijo el novio de Magaly Chávez, quien aseguró que el protagonista de “Como caído del Cielo” es “un pobre diablo, sin ningún talento, de los que la televisión deja entrar”.