Alfredo Adame revela detalles de su pelea en restaurante.

Este martes, Alfredo Adame volvió a ser el centro de la polémica al enfrentarse, otra vez, a golpes con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa en la que el actor pretendía invitar al Cazafantasmas a formalizar la pelea de box que tanto han promovido y con la que Adame asegura lo han estafado.

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Resulta que este abogado nos estuvo dorando la píldora seis meses, de que ya tenía el foro 360 rentado, de que ya estaban vendiendo los boletos, de que ya tenía las licencias, de que ya tenía todo y a la hora de la hora no tenía nada. Era un fraude, vendieron 4 mil boletos y no regresaron el dinero; a mí me escribían ‘Alfredo, compramos boletos para la pelea y no nos lo quieren regresar’, se lo robaron Carlos Trejo y su abogado

¿Cuál es la versión de Alfredo Adame sobre su pelea de ayer?

Alfredo Adame tenía la intención de terminar con la polémica y presionar a Carlos Trejo a tener una pelea.

Ayer, yo les dije ‘vamos acabar con este asunto, vamos hacer una rueda de prensa y por medio de la prensa lo vamos a presionar, o firmas y te subes o se acabó y vas a quedar como lo que eres, un cobarde’. De repente, estoy yo abajo antes de entrar y dicen ‘llegó el abogado de Carlos Trejo’ y les dije que ‘no lo dejen entrar, es una rata, es una rata igual que el otro, no lo dejen entrar’, subo, y al rato veo que entra el abogado y pasó todo lo que vieron

Y así justificó Alfredo Adame el nuevo episodio de agresión a los que ya parece estarse acostumbrando.

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