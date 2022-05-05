VIDEO: Alfredo Adame se tatúa el nombre de Magaly en la pompa.

Nuestro querido Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar, pero tranquilos, ahora no se agarró del chongo con nadie ni se hizo de palabras con nadie, sino todo lo contrario, ya que el siempre polémico y controvertido actor tuvo un gesto de amor con su pareja Magaly Chávez, pues se tatúo el nombre de la exparticipante de “Enamorándonos” nada más y nada menos que en la poma.

Durante el inicio del nuevo reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, en donde la pareja de tórtolos se encuentra compitiendo para convertirse en el rey o la reina de la jungla, dieron muestras de su amor y cariño, incluso Alfredo Adame aplicó la de Christian Nodal y se tatuó el nombre de su amada.

El día de ayer (4 de mayo) inició el nuevo reality show de Azteca UNO en donde 10 famosos intentarán vencer sus más grandes miedos y fobias; sin embargo, la pareja conformada por Adame y Chávez dio de qué hablar previo al arranque de este, pues habían anunciado su separación, no obstante, durante el primer capítulo quedó demostrado que se encuentran más unidos que nunca.

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Así se demuestran su amor Adame y Chávez

La pareja conformada por Alfredo Adame y Magaly Chávez demostró que son los rivales a vencer. Primero, la exconcursante de “Enamorándonos” demostró ser un alma caritativa, al ceder uno de sus colchones a su amado, así como un pedazo de pay que ganó por haber superado su primera prueba; mientras que Adame demostró que no solo lleva a su amada en su corazón, ya que ahora también la llevara en su cuerpo.

El tatuaje fue hecho nada más y nada menos que por Wendolee, exintegrante de la primera generación de La Academia. Cabe señalar que el tatuaje no es permanente y se borra con agua y una buena tallada, por lo que Adame no tendrá que recurrir a ningún tatuador profesional para que se lo recubra en caso de que termine su relación con Magaly.

Sin embargo, quedó demostrado que él y su novia harán todo lo posible para alzarse con la victoria en este reality show que promete ponerle los pelos de punta a más de uno.