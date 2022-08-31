VIDEO: Cachan a pareja teniendo sexo durante partido de Grandes Ligas.

El beisbol de Grandes Ligas ha acaparado los reflectores en las últimas horas después de que se diera a conocer que la CDMX por primera vez albergará juegos de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB) el próximo 29 y 30 de abril con el duelo entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, pero también porque una pareja fue captada teniendo relaciones sexuales en pleno juego de los Blue Jays de Toronto.

Esta no es la primera vez que sucede algo parecido, hace unos días sucedió un acto similar en el encuentro entre los Atléticos de Oakland y los Marlines de Miami. Todo parece indicar que el beisbol de Grandes Ligas desata diversas emociones y hasta se ha convertido en un afrodisiaco.

El Blog TO publicó una serie de videos en los que se ve a una mujer sobre su pareja teniendo relaciones sexuales en la parte más alta del Rogers Centre, donde los Toronto Blue Jays se medían a los Chicago Cubs el pasado lunes.

Uno de los videos lo censuraron para no herir la susceptibilidad de las personas y muestra a la pareja en uno de los rincones del estadio. En otro de ellos se ve a la pareja en la misma posición, pero también se ve al menos a tres elementos policíacos dirigiéndose hacia ellos.

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Two people were seen engaging in an apparent sex act at the Rogers Centre during last night's Blue Jays game, much to the surprise of anyone near them in the 500s. pic.twitter.com/9viHSXLJ8L — blogTO (@blogTO) August 30, 2022

De acuerdo con el video, la pareja fue retirada del inmueble; sin embargo, no se presentaron cargos, así lo reveló TMZ Sports. Al final, los Blue Jays se alzaron con la victoria y se impusieron 45-4 a los Cubs.

¿En qué otro partido sucedió algo similar? Como mencionamos anteriormente, no es la primera ocasión que sucede algo parecido en un juego de beisbol de la MLB. Otra pareja fue arrestada durante el encuentro de los Atléticos de Oakland, donde a uno de los aficionados le estaban practicando sexo oral en las gradas.

Una persona que se encontraba en las gradas del RingCentral Coliseum se percató de los hechos, por lo que decidió grabar a la pareja y publicó el video en redes sociales.

