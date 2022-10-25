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VIDEO: Ellas andaban de intrépidas sin imaginar que eso resultaría ¡muy pregriloso!

Ellas son BFF, inseparables, hasta en las peores caídas.

Caída amigas

Escrito por: Redacción Azteca UNO

No cabe duda de que las verdaderas amistades sí existen y si no nos creen, chequen a este par de amigas que seguramente dijeron: antes muertas que separadas.

Ambas decidieron pasar un buen rato y disfrutar de las bondades de la naturaleza; aventarse al agua parecía de lo más divertido, pero una liana no me las aguantó a las dos y pues aquí la más abusada se salvaba. La otra amiga no alcanzó a agarrarse como debía y... ¡ay pobrecita!

¡Les salió caro andar de 'uña y mugre'!

La pobre mujer se metió tal guamazo que apuesto hasta a ustedes les va a doler cuando vean las siguientes imágenes.

No sé si después de esto les queden ganas de ir juntas hasta al baño.

Galerías y Notas Azteca UNO