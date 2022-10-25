VIDEO: Ellas andaban de intrépidas sin imaginar que eso resultaría ¡muy pregriloso!
Ellas son BFF, inseparables, hasta en las peores caídas.
No cabe duda de que las verdaderas amistades sí existen y si no nos creen, chequen a este par de amigas que seguramente dijeron: antes muertas que separadas.
Ambas decidieron pasar un buen rato y disfrutar de las bondades de la naturaleza; aventarse al agua parecía de lo más divertido, pero una liana no me las aguantó a las dos y pues aquí la más abusada se salvaba. La otra amiga no alcanzó a agarrarse como debía y... ¡ay pobrecita!
¡Les salió caro andar de 'uña y mugre'!
La pobre mujer se metió tal guamazo que apuesto hasta a ustedes les va a doler cuando vean las siguientes imágenes.
No podía saberse 🙄🤭😂🤣 pic.twitter.com/5S7SdV7HHx— El Renacido (@RenaSuspendido) October 13, 2022
No sé si después de esto les queden ganas de ir juntas hasta al baño.