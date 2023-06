VIDEO: Cantarito de más de 5 mil pesos explota antes de ser probado.

Los cantaritos se han vuelto muy famosos en Jalisco, donde los preparan con tequila, refresco, jugo, hielos y son de un gran tamaño. Esta bebida se ha vuelto de las favoritas de mexicanos y extranjeros; sin embargo, en los últimos días se viralizó el video de un cantarito que explotó antes de que se lo tomaran.

Cada día decenas de personas, tanto adultos como jóvenes, visitan Jalisco para conocer de su cultura y degustar de su exquisita gastronomía y mixología, por ello un grupo de amigos decidió visitar la entidad con el fin de probar los refrescantes y famosos cantaritos; no obstante, las cosas no resultaron como esperaban.

¿La felicidad se volvió desgracia? La singular forma en cómo preparan los cantaritos suele despertar la curiosidad de propios y extraños, pero para un grupo de jóvenes lo que parecía ser un momento de felicidad se convirtió en una verdadera desgracia.





A través de redes sociales se difundió un video en donde se ve a un grupo a amigos a la espera de su cantarito, mismo que ni siquiera pudieron probarlo, pues explotó segundos antes de que terminaran de prepararlo.

¿Cómo explotó el cantarito?

De acuerdo con el video que circula en redes, los clientes acudieron a un bar que se ubica en Amatitán, Jalisco. La persona que difundió el video reveló que el costo de la bebida era de 5 mil 500 pesos, pero para su desgracia el cantarito no soportó el cambio de temperatura y al menor contacto con otro terminó por estallar y empapó a todos los presentes.

Fue así como los amigos que esperaban impacientes su bebida se quedaron con las ganas, pues ni chance les dio de probarla, además de que terminaron todos mojados y atónitos con lo sucedido.

¿Tuvieron que pagar el cantarito?

Este hecho despertó la interrogante sobre si el grupo de personas debía o no pagar el cantarito, ya que aún no se los habían entregado. Al final, los protagonistas explicaron que sí pagaron por la bebida ya que tras la explosión, el establecimiento les dio uno nuevo, por lo que no perdieron su dinero.

“Para darles un poco de contexto de lo que pasó fuimos a Tequila y nos cooperamos para comprar este cantarito de 35 litros, le ponen tres botellas de tequila que se llama Plata creo, jugo de limón, toronja, naranjas y coca. Nos cobran 5 mil 500 pesos por entrar, nos hicieron el cantarito y pasó esto, luego nos dijeron que el que nos preparó el tequila tuvo un problema también destapando una botella y se le rompió, en realidad no sé quién tuvo la culpa, pero nos dieron otro cantarito y ya”, comentaron los protagonistas.