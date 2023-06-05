VIDEO: Un gatito aventó a otro al agua, ¡quiso ser el único en casa!

Sin dudar, los gatitos son los animalitos que se roban el corazón de todos, no solo dentro del hogar, sino también en las redes sociales donde se viralizan los videos que nos llenan de ternura o de diversión. Este michi además de apoderarse del internet, quiso apoderarse de su hogar y ser el único consentido, porque cuando se dio cuenta que otro gatito estaba cerca de sus dominios bebiendo agua de una pequeña fuente, actuó muy sigilosamente, se acercó lento pero seguro y se deshizo de él en un dos por tres, lo aventó al agua.

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Este gatito salió muy malvado, tal vez pensó que en ese lugar no cabían dos mininos ¡y al agua michi!, se fue directito a la fuente, tanto que se perdió rápidamente de vista. Así que nos damos cuenta de que ni en los gatitos se puede confiar, ya que te pueden traicionar por la espalda con tal de seguir siendo los consentidos del hogar, además de que son muy rápidos para cometer este tipo de travesuras malévolas que nadie se espera. Ahora tenemos claro que los gatitos no solo son tiernos, sino que son traviesos y audaces a la hora de cometer sus perversos planes contra otros.