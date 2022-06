VIDEO: Captan supuesta infidelidad de Checo Pérez en Mónaco.

Checo Pérez se encuentra en la mejor parte de su carrera luego de haberse alzado con el triunfo en el Gran Premio de Mónaco y tras haber renovado por dos años más con la escudería Red Bull hasta 2024, por lo que tuvo motivos de sobra para celebrar; sin embargo, el festejo se habría salido de control ya que además de ser captado con unas copas de más y un tanto desaliñado, recientemente se filtró un video donde aparentemente le habría sido infiel a su esposa Carola Martínez.

El Capi recordó En Los Bloopers la gran influencia que fue Anette en la vida de Checo Pérez para su primer lugar en la Fórmula Uno.

La fama y el éxito suelen ser armas de dos filos si no se saben llevar con responsabilidad, ya que en ocasiones muchas personas han perdido el piso por ello y se han olvidado de aquellos que estuvieron en desde el inicio, quizá no sea el caso del piloto mexicano, pero las imágenes filtradas en redes sociales no lo dejan muy bien parado tras celebrar su triunfo en el principado monegasco en los brazos de otra mujer.

hablemos de Checo Perez, la semana pasada fue padre, este finde en Monaco se ha tirado a una tia ramdom y encima su mujer se ha cambiado la foto de perfil de IG q tenia con el y se ha puesto una de ella sola



PADRAZO pic.twitter.com/E2fnkcERKU — Neo (@neo__16) May 31, 2022

Después de su gran carrera en el principado y de haberse subido al podio, el festejo de Sergio Pérez se extendió hasta la mañana del lunes cuando fue captado intentando bajar de un yate en aparente estado de ebriedad y con un zapato en la mano, por lo que tuvo que ser auxiliado por alguien de su equipo, no obstante, después fueron compartidas algunas fotos y videos donde se le ve bastante cariñoso con una mujer que no es su esposa y cuya identidad es desconocida.

En las imágenes aparece el piloto de Red Bull abrazando a una mujer con vestido azul, misma que aparece junto al mexicano durante un video grabado después de su victoria en Mónaco.

Sérgio Pérez Aguiar pic.twitter.com/SApjazyX4p — bru monegata 🇲🇨🏁 (@wfmleclerc) May 31, 2022

Así reaccionó la esposa de Checo

Al respecto, Carola Martínez cambió su foto de perfil en Instagram y eliminó la opción de comentarios de todas sus publicaciones. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que ver en qué termina este aparente desliz del mexicano que atraviesa un gran momento en la Fórmula 1, posicionándose como el tercer mejor piloto de la actual temporada por detrás de Max Verstappen, quien lidera el campeonato, seguido de Charles Leclerc de Ferrari que se encuentra en la segunda posición.