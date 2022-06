Ella es la esposa de Checo Pérez, la mujer que lo inspira en la F1.

Checo Pérez anda en plan grande en la Fórmula 1 y su carrera se encuentra en lo más alto, de ahí que Red Bull haya decidido renovar al piloto hasta 2024 tras alzarse con la victoria el pasado domingo durante el Gran Premio de Mónaco y así convertirse en el primer mexicano en coronarse en el principado monegasco.

Checo Pérez se encuentra actualmente dentro de los cinco mejores pilotos de la máxima categoría del automovilismo por detrás de su compañero Max Verstappen, quien lidera el campeonato, seguido de Charles Leclerc de Ferrari que se ubica en la segunda posición.

“Soy extremadamente afortunado de tener una carrera tan buena en la Fórmula 1. Comenzó como un proyecto loco de un niño loco: llamar a la gente a las 4 am, sin hablar inglés. Estoy extremadamente orgulloso de ese niño. No importa lo loco que suene tu sueño, definitivamente puede ser posible”, relató Pérez a ‘For Real’ sobre su presente en la F1.

¿Quién es Carola Martínez?

Sin embargo, uno de sus más grandes logros está fuera de las pistas y tiene que ver con su vida personal y su esposa Carola Martínez, con quien contrajo nupcias en 2018 y procreó a dos pequeños (Carlota y Sergio Jr.).

La jalisciense se ha convertido en el motor de su vida y ha acompañado al piloto mexicano a lo largo de su carrera, compartiendo momentos álgidos y también de gloria como los que actualmente vive Sergio Pérez.

Carola Martínez tiene 25 años, nació en Jalisco y no tiene mucha presencia en los medios, antes de iniciar su relación con el piloto de Red Bull únicamente publicaba algunas imágenes de los viajes que realizaba con amigos y familiares por la República Mexicana.

En 2017, los jaliscienses anunciaron el inicio de su relación sentimental y posteriormente revelaron que se encontraban a la espera de su primer bebé con todo y fotografía incluida en donde Checo Pérez aparecía besando la pancita de su amada.

En 2018 llegó el momento esperado, Carola y Checo anunciaron sus planes de boda y el 1 de junio se juraron amor eterno ante Dios. Como mencionamos al principio, la feliz pareja procreó a dos pequeños, Sergio Pérez Jr., quien nació en diciembre de 2017 y Carlota, que llegó a este mundo el 15 de septiembre de 2019.

Carola, quien actualmente cuenta con más de 108 mil followers en Instagram, comparte un poco de la vida que ha creado junto al piloto mexicano, incluidos sus podios en la F1 y las diferentes partes del mundo que ha recorrido.