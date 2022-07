VIDEO: Así celebró Chiquis Rivera su divorcio de Lorenzo Méndez.

Después de dos años y de una intensa disputa legal, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez al fin se encuentran legalmente divorciados después de que su matrimonio fuera disuelto por una corte de la ciudad de Los Ángeles.

Su divorcio se habría dado bajo la figura legal no-fault o “divorcio sin culpa”, por lo que ninguna de las partes tendría que admitir culpabilidad alguna.

La pareja contrajo nupcias el 29 de junio de 2019 luego de tres años de noviazgo; sin embargo, meses después, la hija de Jenny Rivera anunció que se habían separado y que iniciarían los trámites de divorcio.

Tiempo después, Chiquis señaló que el exvocalista de La Original Banda el Limón no estaba colaborando en el proceso legal y que, hubo ocasiones en la que ella tuvo que “rogarle” para que firmara los papales de divorcio.

En una entrevista concedida a People, Chiquis confesó que días antes de llegar al altar, se dio cuenta que el cantante no era el hombre que había soñado, sin mencionar los problemas de Méndez con el alcohol y otras sustancias, de ahí que su matrimonio haya durado solo unos cuantos meses.

“Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, (pues) una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas”, declaró la intérprete.

¿Cómo reaccionó Chiquis Rivera? La hija de Jenny Rivera celebró con bombo y platillo la disolución de su matrimonio y lo hizo perreando al ritmo de Bad Bunny y Rauw Alejandro, con su amigo Larry Hernández.

La abogada de la cantante logró que una corte de Los Ángeles firmara un fallo por Lorenzo Méndez, quien no presentó la documentación requerida. De esta forma, el fallo se dio casi de forma automática quedando oficialmente divorciados.

Así marchan las carreras de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

La carrera de la cantante sigue en ascenso y actualmente se encuentra de gira con tu “Abeja Reina Tour”, pero también se encuentra ocupada con su línea de maquíllate y su material audiovisual, el cual está realizando con su actual pareja Emilio Sánchez.

Por su parte, Lorenzo Méndez sigue con su carrera musical y trabajando con su físico, así mismo, por ahora no piensa en casarse de nuevo y prefiere disfrutar de su soltería y enfocarse en la música.