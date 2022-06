Filtran VIDEO donde Christian Nodal intenta besar a una fan.

La vida de Christian Nodal dio un giro de 180 grados tras su ruptura con Belinda, desafortunadamente no ha sido para bien, por el contrario, constantemente ha estado en boca de todos y no precisamente por su carrera musical sino por los constantes escándalos que protagoniza.

¡Sorpresa! Christian Nodal y Juanes cantando juntos en el tema ‘Tequila’. Christian nos dio más detalles de esta gran colaboración.

El intérprete de “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos” ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a la polémica que protagonizó con Belinda Schüll, madre de su exprometida.

La cosa no terminó ahí, ya que después compartió la imagen de una conversación con Belinda, en donde ella presuntamente le pedía dinero para arreglarse los dientes, lo cual no lo dejó bien parado entre sus fans quienes aseguraron que eso no era de “caballeros”.

Posteriormente salieron a la luz un par de videos, uno donde aparece bailando y tocando indebidamente a su hermana Amely Nodal, quien da un salto para atrás y después se aleja del cantante mientras se escucha la voz de su madre diciéndole “No Christian”.

En otro video, Christian Nodal aparece en aparente estado de ebriedad y despotricando contra los Premios Grammy: “Yo la neta wey, te quiero un chin… Eres de mis mejores amigos, y esta ma… sí, para mí fue un sueño tener estas pen… y lo logré. Sabes, yo siento que pa’ mucha gente representa muchas cosas y pa’ mi no representa nada ¿sabes’”, dijo el cantante de regional mexicano.

Nodal intenta besar a una fan

El cantautor mexicano recientemente visitó su natal Sonora para cantar en un festival en el que se dieron cita más de 55 mil personas. El ex de Belinda atendió al público y se dejó fotografiar por sus fans; sin embargo, en las últimas horas se filtró un video en redes sociales en el que Christian Nodal presuntamente intenta besar a una de sus fans.

En el video compartido por El gordo y la flaca se ve al cantante junto a una joven a la que habría intentado besar o al menos eso es lo que se alcanza a percibir en el pequeño clip que circula en redes.