El VIDEO que podría ser la clave para que Pablo Lyle no toque la cárcel.

El juicio de Pablo Lyle inició después de la pausa provocada por el COVID-19. El actor fue acusado por homicidio involuntario tras el deceso del cubano Juan Ricardo Hernández, persona de la tercera edad con la que sostuvo un enfrentamiento en Miami en 2019.

¿Pablo Lyle ha tenido días amargos en la corte? Aquí te contamos.

Sin embargo, su situación jurídica podría dar un vuelco de forma sorprendente luego de que se diera a conocer un video que daría a entender que el proceso no se siguió conforme a la ley, por lo que el actor podría ser liberado.

El video fue grabado con la cámara Axon Body que portaba el oficial que detuvo a Pablo Lyle, la cual captó todo lo sucedido durante la detención del actor originario de Mazatlán, Sinaloa.

Se sabe que el actor de “Mirreyes vs. Godínez” no debió haber sido interrogado ni arrestado por el oficial en cuestión, ya que pertenecía a la policía de Miami y no al condado de Miami-Dade. Pero también demostraría que el histrión siempre tuvo la mejor disposición de cooperar con las autoridades, a pesar de que su detención fue indebida.

Te puede interesar: Esta es la sentencia que enfrentaría Pablo Lyle si es declarado culpable.

Cabe mencionar que Lyle, de 35 años, enfrenta dos juicios, el de homicidio involuntario tras la muerte de Juan Ricardo Hernández y uno civil por parte de la asegurada del vehículo de Pablo.

¿Qué sucederá con el actor? Una vez concluido el proceso judicial, Pablo Lyle tendría que ser deportado al no ser ciudadano estadounidense, por ello, no podría iniciar sus trámites para sacar su green card. Sin embargo, hay otro punto que vale la pena destacar y es, que existe la posibilidad de que no se contemple el tiempo que ha estado en libertad condicional domiciliaria en su sentencia final.

Se sabe que el actor podría enfrentar una sentencia de entre cinco y 15 años de prisión, pero su pena podría reducirse a tres años en caso de buena conducta. Pero existen un tercer escenario poco alentador en el que el actor tendría que permanecer 25 años en la cárcel gracias a una cláusula que existe en Florida y que habla sobre el respeto a las personas de la tercera edad, por lo que esta podría ser una agravante.