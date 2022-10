VIDEO: Cynthia Rodríguez reaparece con la noticia que soñábamos.

Cuando Cynthia Rodríguez dejó nuestro foro de Venga La Alegría, dejó claro que lo hacía para gozar de su vida de casa con el cantante Carlos Rivera.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

“Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, ¿qué les puedo decir? Hay cosas que no se pueden ocultar”, mencionó hace unos meses cuando nos reveló en exclusiva que se había casado.

Ahora, en la alfombra roja de un evento, nuestra querida Cyn nos habló de lo feliz que está por disfrutar más de su pareja y relación, incluso consideró que era que anhelaba desde hace tiempo.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta. Me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, pero que no me había dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, expresó.

También, hace unos días, Carlos Rivera había expresado lo feliz que está junto a la académica: “Tratas de que sea una bendición, una celebración del amor. Si ha cambiado ha sido para mejor (su matrimonio) y para algo más bonito. Creo que no cambia, más que para tener un compromiso más fuerte“.