VIDEO: Eduin Caz protagoniza polémico baile en el escenario.

Eduin Caz sigue siendo noticia y tal parece que así será por mucho tiempo, ya que desde que saltó a la fama con Grupo Firme ha dado de qué hablar gracias a sus polémicas actitudes y excesos dentro y fuera del escenario.

Ahora que se separó de su esposa Daisy Anahy, el cantante sigue generando controversia en redes sociales y no solamente porque presume su ostentosa vida, sino también porque constantemente comparte detalles de sus borracheras.

¿Eduin Caz se quitó el tatuaje de su esposa? Tal parece que la separación de su esposa va en serio, pues tras varios dimes, diretes y especulaciones, Eduin Caz decidió emular lo hecho por Christian Nodal, luego de cubrirse el tatuaje que tenía en honor a la madre de sus hijos.

La noticia fue revelada por los fans del líder y vocalista de Grupo Firme, quienes se percataron que ya no llevaba el nombre de Daisy Anahy en su cuello, en su lugar aparece un rayo de color negro, lo que sería una señal de que la decisión está tomada y no hay marcha atrás.

¿Dejó de seguir a otras mujeres?

Después del revuelo que se ha armado con su separación, Eduin Caz tomó la drástica decisión de dejar de seguir a mujeres en redes sociales, pues aseguró que ya no quiere problemas: “Mis niñas preciosas, no se enojen, no las voy a quemar, las que me están diciendo que las dejé de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, no quiero problemas”.

¿Por qué le llovieron críticas en redes?

El comportamiento de Eduin Caz dentro y fuera del escenario ha sido severamente criticado, tal como sucedió recientemente debido a que el cantante publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece bailando sin camisa durante uno de sus shows.

Al parecer, los internautas no están de acuerdo con el comportamiento del cantante durante sus conciertos, por lo que le lanzaron todo tipo de críticas y comentarios en la publicación que el intérprete de “Se fue la pantera”, “El Tóxico”, “Ya supérame”, entre otras, hizo en sus redes.

En el video se ve a Eduin Caz sobre el escenario vestido con un pantalón rojo de cuero, pero sin playera, dejando al descubierto su torso y los tatuajes que lleva. En la descripción dice: “Para agarrarte así my love. Ya más de 1 millón de vistas en YouTube”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Las críticas y comentarios no se hicieron esperar: “Nunca miré a Chente Fernández haciendo estos desfiguros”, “Ya no hay artistas, puros payasos y todos”, “Ay noooo qué bárbaro ya te hace daño tanta loquera, es de más tanto circo”, “Ya se echó a perder”, “Se me quitaron las ganas de ver su show”, “Lo que hace el alcohol”, “Mijo no eres guapo y menos te ves sexi”, fueron algunos de los comentarios.