VIDEO: Encuentra a su esposo con su amante en el Metro.

Hay que tener mucha mala suerte o muchas ganas de hacer las cosas mal pero sucedió. Una mujer encontró en Lima, Perú a su esposo con su amante en el metro de la ciudad.

Te puede interesar: Exatlón: ‘El Loco’ Arreola golpea a sujeto que rayó su auto. (VIDEO)

Esta noticia llegó a partir de las redes sociales (benditas sean) ya que se viralizó un video en el que se ve a 2 mujeres peleando en medio del metro de Lima. Hasta ahí no hay nada tan noticioso o increíble pues, seamos honestos, las peleas en medios de transporte no son frecuentes pero tampoco anormales.

Ahora bien, la realidad es que una de las mujeres se enojó bastante cuando vio en uno de los vagones del metro a su esposo junto a otra en una clara situación de adulterio y engaño.

@niltonomarruizcha dos mujeres se hagarran a golpe en el tren eléctrico de lima hombre sube al tren,y sin darse cuenta se sienta al costado de su mujer con su amante triste realidad 😔😭 ♬ Dos Mujeres un Camino - Laura Leon

¿Qué sucedió entre las mujeres en el Metro?

Bueno… Digamos que la pelea comenzó cuando la muchacha vio con sus propios ojos esta realidad. La esposa no dudó en irse a los golpes y los jalones de pelo con la otra mujer en cuestión. Todo esto fue grabado por un usuario de TikTok que se dio a la tarea de mostrar el video musicalizado con la canción “Dos Mujeres, Un Camino” de nuestra ‘La Tesorito’), Laura León.

Los mismos pasajeros intervinieron en la pelea donde al final la esposa se retiró del lugar sin dar más opiniones al respecto. El señor en cuestión no dijo nada pero es inevitable pensar que tuvo que dar explicaciones a las 2 partes y que algún problema más tuvo que enfrentar.

También te puede interesar: VIDEO: Lady Asiento hace enfurecer a los pasajeros de un microbús.