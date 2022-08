El VIDEO que todos esperaban de Cynthia Rodríguez: da gran noticia.

Después de varios meses de vacaciones, Cynthia Rodríguez volvió hace unos días a México y aprovechó para despedirse de sus compañeros de Venga La Alegría, así como para aclarar los rumores en torno a su boda y su supuesto embarazo.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

La guapa exacadémica reveló que sí se casó con Carlos Rivera durante sus largas y románticas vacaciones. “Somos muy discretos, siempre manejamos todo de manera personal, pero tenía que contarlo aquí con mi familia de Venga La Alegría”, dijo la bellísima Cyn a la familia de VLA.

“Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren detalles pregúntele al Chino”, añadió.

“Vengo justo, como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho, vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en un matutino estaría aquí en VLA que es mi casa, que son mis amigos, que es el mejor programa de las mañanas, estaría aquí en mi casa.

Pero justo en este momento, ya que llegué, que disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta de que me hace falta en este momento después de trabajar tantos años también dedicar un poquito a la familia. Ustedes saben lo demandante que es VLA, es un trabajo maravilloso, pero también yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, voy a estar pidiendo más permisos. Siempre que me comprometo lo hago al 100 y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia”, sentenció.

Por último, la quería coahuilense negó su supuesto embarazo, aunque adelantó sus planes de tener un bebé muy pronto junto a Carlos Rivera. “No estoy embarazada... el público se emociona en cuanto ve que estoy un poquito abultada, pero yo les digo que es panza normal. Todavía no”, declaró a VLA.

¿Qué ha sido de Cynthia Rodríguez? Después de cerrar su etapa como conductora de Venga La Alegría, la exacadémica regresó a España junto a su amado y se ha mantenido muy activa en redes sociales donde ha compartido imágenes y videos de su estancia por el país ibérico.

Sin duda alguna, Cynthia se encuentra en la mejor etapa de su vida después de casarse con Carlos Rivera, esto se nota a simple vista pues en sus publicaciones se le ve contenta, feliz y radiante disfrutando su amor y su vida en matrimonio.

En las últimas horas compartió un video en el que derrocha felicidad, ya que se le ve caminando por las calles de España con una actitud muy positiva y disfrutando de esta nueva etapa en su vida, su publicación la acompañó con el texto: “Así”.