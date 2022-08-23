Así reveló Carlos Rivera los detalles de su boda con Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez visitó nuestro foro de Venga la Alegría el pasado 11 de agosto de 2022, fecha en la que confirmó su boda con Carlos Rivera en exclusiva para nuestras cámaras.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

La querida coahuilense también negó un supuesto embarazo, aunque adelantó sus planes de tener un bebé muy pronto junto a Carlos.

“No estoy embarazada... el público se emociona en cuanto ve que estoy un poquito abultada, pero yo les digo que es panza normal. Todavía no", declaró a VLA.

Cynthia y Carlos han sido muy discretos en torno a su romance, aunque se dejaron ver muy enamorados en las redes sociales y compartieron algunas imágenes de sus vacaciones por Europa.

Eso no es todo, pues recientemente ambos artistas fueron vistos en el Starlite Festival de España, donde se encontraron con Diego Boneta y Renata Notni en un momento que quedó inmortalizado en fotos y videos de las redes sociales.

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Carlos Rivera rompe el silencio sobre su boda

Carlos Rivera ofreció una entrevista para el programa Con Permiso de Unicable, en donde reveló más detalles de su boda junto a Cynthia Rodríguez.

Recordemos que los esposos recibieron la bendición del Papa Francisco, momento que el cantante mexicano recordó con mucho cariño.

"Cuando pudimos visitar al Papa en Roma, que nos recibiera y nos diera su bendición, fue súper bueno con nosotros y realmente nos aconsejó. Hay muchas cosas que al estar feliz te mantiene con ganas de hacer más cosas y sí, al final hay cosas que no se puede ocultar y este es el caso", declaró.

Fue a tráves de sus redes sociales donde Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron detalles de su romántica boda, aunque después disfrutaron paseos por diferentes destinos como París, Italia, Egipto, Turquía y más.

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