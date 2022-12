VIDEO: Fan se lleva decepción tras oler a Bad Bunny en concierto.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en todo un fenómeno musical a nivel mundial, tanto así que, por tercer año consecutivo, es el artista más escuchado del mundo, con un total de 18,300 millones de reproducciones, lo que lo convierten en el rey de las plataformas musicales.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas.

La música de Bad Bunny mueve masas y montañas, de ahí que haya logrado recorrer diversas ciudades del planeta con su tour “Wolrd Hottest Tour”, mismo que llegará al Estadio Azteca los días 9 y 10 de diciembre.

Te puede interesar: Alexander Acha dejó claro que no quiere colaborar con Bad Bunny.

Todo parece indicar que el lleno será total pues sus dos fechas están vendidas en su totalidad y los costos en reventa son exorbitantes, aunque hay fans del Conejo Malo a los que no les importa pagar miles de pesos con tal de ver a su artista favorito.

¿Bad Bunny huele mal? Justo en una de las presentaciones del intérprete de “Me porto bonito”, “Ojitos lindos” y “Tití me preguntó”, fue que una fan quedó decepcionada de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

Algunas fans fueron elegidas para subir al escenario a bailar con Bad Bunny durante su presentación en Monterrey; sin embargo, el testimonio de una de ellas se hizo viral en TikTok donde la usuaria @heytsmayrin relató el momento en que estuvo cerca del Conejo Malo, quien la decepcionó con su olor.

“Dije, ‘no lo abrace’ y luego ya él nos abrazó y lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía. Me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentín un olor”, relató.

La chica también contó los problemas que tuvo para llegar al escenario, ya que primero las personas no le abrían paso y posteriormente el personal de seguridad no la dejaba pasar con su celular.

También te puede interesar: FOTOS | ¡Fans se quedan sin ver a Bad Bunny por cancelación de vuelos a Monterrey!

“Me bajo emocionada, pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo, me dice el guardia ‘no puede pasar con el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’, y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó”, añadió.

Pero a pesar de las complicaciones y que Bad Bunny no olía a nada, la joven quedó maravillada ya que pudo tocar al cantante puertorriqueño: “Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo el mundo lo vio, lo notó, y dije perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien”, finalizó.