VIDEO de Gussy Lau se hace viral: ¿Terminó con Ángela Aguilar?

A unos días de que se hiciera pública la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau, el compositor apareció en un video cantando un tema de desamor, lo que llevó a los fans de la princesa del regional mexicano que esta relación llegó a su final.

Fue durante un encuentro de medios, previamente, cuando José Manuel Figueroa dejó entrever que Ángela Aguilar y Gussy Lau habían terminado, por lo que el video del creador de populares temas en la escena regional lo confirmaría.

Y es que el hombre de 33 años de edad dio a conocer un adelanto de una canción de desamor que posiblemente escribió inspirándose en Ángela Aguilar.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, es una parte de la canción.

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB — Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

“Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”, agregó en el tema que será cantado por Hijos de Barrón.

¿Quién es Gussy Lau, supuesto novio de Ángela Aguilar?

Es un compositor originario de Culiacán, Sinaloa, en su haber ha conseguido diferentes premios como Latin Grammys, premios Billboard y Spotify.

El nombre real del Gussy Lau es René Humberlo Lau Ibarra, su madre es de origen mexicano y su padre es coreano. Actualmente tiene 33 años; sin embargo, en junio próximo cumplirá 34.

